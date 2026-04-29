Previsions astrològiques per Roser Bona de l’1 al 7 de maig de 2026
Descobreix que t'espera la primera setmana de maig
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Vols tenir un millor control de la teva vida i et concentres bàsicament en resoldre assumptes materials pendents. T’agrada una persona, però de moment només flirtegeu.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Amb Urà per Casa II s’obre una etapa que transforma l’economia. Si tens deutes, voldràs liquidar-los aviat i també pot haver-hi canvis en la manera d’obtenir ingressos.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Alguna cosa no t’acaba de deixar tranquil. Meditar o escriure pot ajudar a posar en ordre els teus pensaments. Pot sorgir l’enamorament i et deixes dur pel que sents.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Plena a Casa V vius un moment d’especial romanticisme amb la parella. Gaudeixes d’una trobada familiar. Si vols tenir fills, pot ser un moment molt fèrtil.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Amb Venus a Casa XI podries connectar de manera romàntica amb algú d’un grup o d’alguna xarxa social. Si gastaves massa, comences un període de més contenció i estalvi.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Si et costa desconnectar dels maldecaps de la feina, fer un passeig abans d’arribar a casa o una activitat que t’agradi, t’ajudarà a posar distància i et sentiràs millor.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): T’agradaria formar-te en alguna disciplina del teu interès. Si tens parella, podeu tenir alguna fricció per les diferents maneres de gestionar l’economia o per com enfronteu alguns problemes diaris.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Amb Sol i Mercuri a Casa VII és bon moment per fer amistats o iniciar una relació sentimental. També per posar-te en contacte amb persones del passat i actualitzar-vos.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Una persona que no es va portar gaire bé amb tu podria demanar-te perdó. Si vens productes o bé ofereixes algun tipus de servei, és bon moment per ampliar la clientela.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Amb el Sol a Casa V estàs predisposat a la diversió i sents un augment de la vitalitat. A la feina pots despertar alguna enveja, però ho detectaràs i et podràs protegir.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Podries viure una forta atracció amb algú que pertany al cercle d’amistats i no sabràs si deixar-te portar o oblidar-ho. Entra una persona nova al teu entorn familiar.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Pots sentir-te molt creatiu i a prop de qualsevol mena d’art. Explorar els teus talents serà una bona manera de canalitzar les emocions i apaivagar qualsevol angoixa.
