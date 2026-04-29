La Generalitat posa límit a la recollida de llentiscle i bruc amb una nova llei
Publicada al DOGC, és una norma llargament reivindicada pel sector fotrestal i entrarà en vigor el 19 de maig
Eduard Font Badia
La llei per regular la recollida del llentiscle i el bruc ja és una realitat a Catalunya. Aquest dimecres s’ha publicat al DOGC i entrarà en vigor a partir del 19 de maig, seguint el procés que ja va explicar Regió7. Era una norma llargament reivindicada per la pagesia i els propietaris forestals, i que el Govern va dir que tiraria endavant a finals de 2021.
La nova ordre estableix que la recol·lecció de llentiscle i bruc amb finalitat comercial quedarà subjecta a un règim de comunicació prèvia davant l’administració forestal. Això significa que l’activitat no requerirà una autorització expressa, però sí que els recol·lectors hauran d’informar prèviament de l’activitat a la Generalitat i acreditar la disponibilitat del terreny on es durà a terme mitjançant un permís de la propietat.
Segons la nova llei, només podran fer aquesta activitat els titulars dels terrenys forestals o les persones que comptin amb la seva autorització. Aquesta regulació satisfà els propietaris forestals, com deia Jordi Martínez, propietari de la finca de cal Llordella, a Jorba, perquè ara “ ja podrem regular i podrem controlar o tenir eines suficients per poder demanar o denunciar a les persones que fan mal ús o que accedeixen a les finques per extreure aquestes plantes, tant sigui el bruc com sigui el llentiscle”.
Aquest és un dels objectius de la llei, segons el director general de boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, qui diu que “aquesta reglamentació el que ve a atacar és la pràctica de la recol·lecció descontrolada i, per tant, això vol dir en quantitat, però també en recurrències”, en una pràctica en la qual “el propietari tampoc tenia eines per poder-hi fer res”. Una recollida que ara haurà de fer-se “per part de les mateixes empreses, perquè aquest és un negoci, han de poder-ho de manera legal i amb traçabilitat”. Una traçabilitat que la Generalitat podrà controlar perquè sabrà d’on surt el llentiscle o el bruc amb què treballin, o exportin.
Fins ara, els boscos de la Catalunya Central s’omplen de persones que durant hores recullen indiscriminadament tiges de llentiscle de forma incontrolada.
La norma defineix quan una recol·lecció s’ha de considerar comercial. El projecte fixa un llindar de més de cinquanta tiges per persona i dia. A partir d’aquesta quantitat, l’activitat es considera professional o comercial i, per tant, queda subjecta al règim de comunicació prèvia i a les condicions establertes per l’ordre.
Per als propietaris, com Martínez, la nova llei genera satisfacció, encara que “sempre es pot millorar. Jo crec que és un bon pas. Crec que ja fa anys que es va reclamant que es reguli. Crec que estem avançant i això esperem que es vagi polint i millorant amb el temps”.
La nova llei regula el bruc i el llentiscle, o mata de cabrit, com es diu al Bages. El cas del bruc afecta més a la zona de Girona, però en el cas del llentiscle, una planta que no s’aprofita aquí, es fan autèntics espolis als boscos de la Catalunya Central. Es fa servir com a planta ornamental o per a fer olis sobretot a països com Holanda. Segons la Generalitat, les exportacions de fulles, branques i altres parts de plantes destinades a rams o ornamentació han passat de 1.445 tones l’any 2016 a més de 9.400 tones el 2024.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge