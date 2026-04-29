Moda retro
Samarretes ‘vintage’ autèntiques del Barça: El Clásico Pop-up arriba a Barcelona aquest mes de maig
Algunes de les millors referències del futbol ‘vintage’ organitzen un esdeveniment amb tota mena de samarretes i ‘souvenirs vintage’ durant el cap de setmana del Clàssic
Un Barça-Madrid sempre és especial. El partit del 10 de maig a l’Spotify Camp Nou, a més, pot acabar decidint el campionat regular en favor d’un Barça a nou punts del seu etern rival a falta de sis jornades. Per escalfar motors abans del partit, i aprofitant l’auge de les samarretes de futbol vintage, aquell mateix cap de setmana obrirà a Barcelona una botiga efímera plena de samarretes vintage autèntiques de Barça, Madrid i més equips.
Es tracta d ’‘El clàssic Pop-up’, una iniciativa que va arrencar amb el clàssic de l’any passat i que, a causa de l’èxit, repetirà el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Ciutat Vella, al carrer del Pintor Fortuny 30, a tot just dos minuts a peu de la Rambla.
El local és la seu de Real Vintage Football, que després d’anys venent roba de futbol vintage per internet i muntant ‘pop ups’, va obrir al març la seva primera botiga física. Gairebé mitja botiga, de fet, està dedicada al FC Barcelona, especialistes com són del club blaugrana. Per al pop-up del clàssic s’han ajuntat amb altres projectes de renom al món retro: 90BXL, Stunner i A Store Like 94.
Festa d’inauguració el divendres 8
La botiga obrirà a partir de divendres (de 12 h a 21 h) i també ho farà dissabte i diumenge (d’11 h a 20 h). Això sí, la festa d’inauguració és el divendres 8 a partir de les 18 h, amb cerveses gratis per als presents.
El local estarà atapeït de samarretes vintage autèntiques, especialment del Barça i Madrid però amb relíquies de tot tipus; a més de souvenirs vintage de futbol i la possibilitat de jugar uns partits virtuals al PES 6 per als més nostàlgics dels videojocs de futbol.
En l’edició de l’any passat, a més de samarretes tampoc hi van faltar els clauers o relíquies com quadros, un càntir amb l’escut i l’Avi del Barça, una figura de Frank Rijkaard o unes sabatilles de nen amb el Naranjito.
