Estudi científic
Les migdiades excessives s’associen amb taxes de mortalitat més altes: "Neurodegeneració, malalties cardiovasculars i morbiditat"
"L’excés de migdiades en l’edat adulta s’ha relacionat amb la neurodegeneració, les malalties cardiovasculars i fins i tot una morbiditat més elevada", exposa l’autor principal, Chenlu Gao, doctor en filosofia i investigador
Europa Press
Les migdiades excessives, especialment al matí, s’associen amb taxes de mortalitat més altes en adults, segons un estudi de cohort prospectiu d’investigadors del Mass General Brigham i el Rush University Medical Center, tots dos als Estats Units, que ha estat publicat a "JAMA Network Open".
L’estudi, realitzat a partir del seguiment de 1.338 adults grans durant un màxim de 19 anys, en què s’han analitzat els seus hàbits de migdiada i les taxes de mortalitat associades, va descobrir que les migdiades més llargues, freqüents i matutines s’associaven amb taxes de mortalitat més elevades.
"L’excés de migdiades en l’edat adulta s’ha relacionat amb la neurodegeneració, les malalties cardiovasculars i fins i tot una morbiditat més elevada, però moltes d’aquestes troballes es basen en els hàbits de migdiada autoinformats i ometen dades com la freqüència i la freqüència d’aquestes migdiades", exposa l’autor principal, Chenlu Gao, doctor en filosofia i investigador del Departament d’Anestesiologia del Mass General Brigham, que també és investigador associat de la Divisió de Trastorns del Son i Circadians del Departament de Medicina.
"Enorme valor clínic"
"El nostre estudi és un dels primers a demostrar una associació entre els patrons de migdiada mesurats objectivament i la mortalitat, i suggereix que el seguiment d’aquests patrons té un enorme valor clínic per detectar precoçment problemes de salut", adverteix l’investigador.
Entre el 20 i el 60% dels adults grans fan migdiades. Tot i que les migdiades ocasionals poden ser reparadores, les migdiades excessives durant el dia en la vellesa s’han relacionat amb una àmplia gamma de problemes de salut. Malgrat aquestes associacions, la relació entre les migdiades i la salut en les persones grans ha estat poc estudiada, i els estudis existents no disposen de dades objectives sobre els patrons de migdiada, l’hora del dia en què es fan i les variacions en aquests patrons al llarg del dia.
Per esmenar aquesta llacuna de coneixement, els investigadors del Mass General Brigham van recórrer a les dades del Projecte Rush sobre Memòria i Envelliment, que va començar el 1997 com un estudi de cohorts centrat principalment en la cognició i la neurodegeneració de persones grans, majoritàriament blanques, del nord d’Illinois.
A partir del 2005, els participants van portar monitors d’activitat al canell durant 10 dies per mesurar les dades d’activitat i descans. L’equip va extreure els patrons de son de les extenses dades d’activitat i descans i va analitzar la durada, la freqüència, l’hora del dia i la variabilitat diària de les migdiades.
El 2025, s’havien recopilat dades de 19 anys d’un total de 1.338 participants. Els investigadors van analitzar les dades per trobar associacions entre els patrons de migdiada en l’avaluació inicial i la mortalitat per totes les causes durant el seguiment de 19 anys, i van trobar que les migdiades més llargues, més freqüents i matutines es van associar amb una mortalitat més elevada.
Cada hora addicional de migdiada diürna al dia es va associar amb un risc de mortalitat aproximadament un 13% més alt; cada migdiada extra al dia es va associar amb un risc de mortalitat aproximadament un 7% més alt; i els qui feien migdiada al matí van tenir un risc de mortalitat un 30% més alt en comparació amb els qui feien migdiada a la tarda. Els patrons de migdiada irregulars no es van associar amb cap augment del risc de mortalitat.
No és una relació causal
"És important assenyalar que es tracta d’una correlació, no d’una relació causal. Les migdiades excessives probablement indiquen malalties subjacents, afeccions cròniques, trastorns del son o desregulació circadiana", exposa Gao.
"Ara que sabem que existeix una forta correlació entre els patrons de migdiada i les taxes de mortalitat, podem justificar la implementació de dispositius portàtils per avaluar les migdiades diürnes, amb la finalitat de predir problemes de salut i prevenir un deteriorament més gran".
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge