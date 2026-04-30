Conflicte en el sistema educatiu
Gairebé 800 escoles i instituts públics catalans se sumen a la campanya per deixar de fer sortides i colònies escolars el pròxim curs
Des de l’aFFAc mostren el seu suport «al conjunt de professionals de l’educació», però defensen la necessitat de garantir sortides i colònies: «els límits de les negociacions són allà on els drets de l’alumnat queden afectats»
Les famílies, contra l’estratègia dels professors de suspendre colònies: «Per a molts nens són les úniques sortides»
Helena López
La mobilització docent consistent a suspendre les sortides i colònies del pròxim curs avança com una taca d’oli pel mapa educatiu català sense que el Govern sembli sentir-se interpel·lat. Aquest dijous, dia de lliure disposició en la meitat de les escoles catalanes –l’altra meitat ho serà dilluns–, ja són 771 els centres públics de primària i secundària adherits a la campanya que crida a deixar de realitzar sortides escolars i colònies amb pernoctació «fins que el Departament d’Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic».
La protesta, que va sorgir en tot just una desena d’escoles, s’ha propagat en poques setmanes per tot Catalunya i suma una nova capa de pressió al contundent calendari de vagues previst per a les properes setmanes: 17 convocatòries en total distribuïdes per territoris, amb cinc jornades per centre educatiu i família (tres vagues generals i dues de territorials).
Des de ‘a aFFaC –federació que agrupa 2.400 afes d’escoles i instituts púbics catalans– mostren el seu suport «al conjunt de professionals de l’educació» –«creiem que sense reconeixement ni condicions laborals dignes no hi pot haver una escola pública forta», apunten afegint que es tracta d’«una causa col·lectiva que ens interpel·la a tots, ja que millorar les condicions del personal educatiu significa també garantir millors condicions d’aprenentatge i benestar per a l’alumnat». Dit això –que no es cansen de subratllar– afirma que «els límits de les negociacions són allà on els drets de l’alumnat queden afectats».
«Responsabilitat i cura»
Un exemple d’aquests límits a ulls de les famílies és garantir les sortides escolars i les colònies, «ja que formen part del projecte educatiu dels centres i són activitats curriculars», adverteixen. «Els drets dels nens i adolescents han de continuar sent el centre de qualsevol decisió i no poden quedar a cap cas en segon pla», argumenten abans d’insistir que exigeixen «responsabilitat, cura i visió» a l’hora de plantejar mesures de pressió, vetllant perquè l’impacte sobre l’alumnat sigui el mínim possible.
En aquest context, les famílies assenyalen que el Departament d’Educació té la responsabilitat d’asseure’s a negociar amb la comunitat educativa per garantir el bon funcionament del sistema educatiu; una cosa que, de moment, no sembla disposada a fer.
Despeses «absolutament insuficients»
Al ser preguntada sobre la preocupació de les famílies per la suspensió de les sortides i colònies el pròxim curs, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, assegurava fa uns dies que el Departament no pot obligar els docents a anar de colònies, i que ja estaven fent «el que havien de fer» (aprovar el pagament de 50 euros per nit, que els sindicats convocants de les vagues consideren absolutament insuficient).
Des del Govern insisteixen que l’‘Acord de país’ firmat amb UGT i CCOO «dona resposta a la majoria de les demandes del professorat» i que el que han de fer és desplegar-lo. Així que ara com ara, la situació no té aparences de solucionar-se i la primera vaga general educativa del trimestre està prevista per al dimarts 12 de maig. Si res no canvia la segona serà el 27 de maig i l’última el 5 de juny, a quatre dies de la selectivitat.
