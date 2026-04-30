Tall elèctric
Apagada a Barcelona: 90.000 clients es queden sense llum després d’una avaria elèctrica
Una incidència en una subestació de Sant Andreu ha afectat habitatges i locals de diferents barris de la ciutat
Gisela Macedo
Quan acaba de complir-se un any de la gran apagada que va deixar sense subministrament tot el país, Barcelona ha tornat a patir aquest dijous 30 d’abril al matí una incidència elèctrica de gran abast. En total, uns 90.000 clients, entre llars, locals i altres equipaments, s’han quedat sense llum, segons han confirmat fonts d’Endesa a EL PERIÓDICO.
Les mateixes fonts detallen que l’apagada s’ha degut a una incidència en la xarxa d’alta tensió en una subestació situada al districte de Sant Andreu, que ha provocat una avaria que ha arribat a afectar uns 90.000 clients.
Des del primer moment, els equips tècnics han iniciat maniobres per reduir l’afectació, i als 15 minuts de registrar-se la incidència el nombre de clients sense subministrament havia baixat fins als 60.000. No obstant això, a aquesta hora es continua treballant per resoldre la incidència, amb desenes de milers d’afectats que encara no han recuperat la llum.
Encara que la subestació afectada es troba a Sant Andreu, la xarxa elèctrica està interconnectada, per la qual cosa el tall afecta veïns de diferents barris de la ciutat.
