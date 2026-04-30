Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament en una cafeteria

Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament en una cafeteria / Eduardo Parra / Europa Press

Iván Gil

Madrid

Begoña Gómez denunciarà l'agitador ultra Vito Quiles per assetjament. Segons fonts coneixedores, la suposada agressió a la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, s'hauria produït en un local privat. Concretament, en una cafeteria de Madrid. Vito Quiles no hauria permès que sortís del local, segons denuncien les mateixes fonts. Qualifiquen de "violència masclista" les desqualificacions que hauria fet cap a la dona del cap de l'Executiu i a les persones que l'acompanyaven.

L'influencer ultra va penjar un vídeo a les xarxes socials en què manifestava: "Em trobo la dona de Pedro Sánchez i m'agredeixen al preguntar-li per la seva corrupció".

"L'odi que sembra Vito Quiles està finançat pel PP i els seus socis de Vox", va reaccionar el PSOE a les xarxes socials. Conclouen que "la violència i el masclisme tenen nom i cognoms". "Feixistes moderns", titllen altres fonts. Quiles també va ser imputat per presumptes delictes contra la intimitat i assetjament comesos contra l'exministra socialista i actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.

Causes obertes

Així mateix, va ser processat en una altra causa per injúries i calúmnies al secretari general de l'associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez. La jutge va veure indicis suficients en els missatges i vídeos objecte de la investigació amb l'objectiu de "vexar, ofendre i vilipendiar".

El periodista Javier Ruiz també va denunciar públicament aquesta setmana un nou episodi d’assetjament per part de l’ultra Vito Quiles. El presentador de Mañaneros 360, de TVE, va compartir el 27 d’abril unes imatges gravades des de dins de l’església de San Antón, a Madrid, on havia anat per participar en un acte literari al costat del pare Ángel i Missatgers de la Pau.

