"Cal buscar alguna cosa al cap perquè es relaxi"
C. G.
Víctor de Aldama va relatar al tribunal diversos episodis de la seva relació amb Ábalos i el seu assessor Koldo García. Els primers contactes van tenir a veure amb els que el comissionista tenia en països com Mèxic. I allí va conèixer Ábalos i va començar a preparar una visita oficial a Guajaca, Mèxic, en relació amb inversions espanyoles en infraestructures de la zona. Així, i a preguntes del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, l’empresari va relatar detalls d’aquell viatge realitzat el febrer del 2019, com el fet que Koldo, segons el relat d’Aldama, li va dir que "cal buscar alguna cosa al cap perquè es relaxi", referint-se a prostitutes.
Va ser la primera vegada que li va demanar "senyoretes" per a Ábalos, la primera i única vegada que el comissionista va pagar per aquest servei, segons ell. Aldama també va explicar que va pagar dos pisos per a trobades amb dones a Madrid, a la zona d’Atocha i al barri de Salamanca.
I va relatar com es va fer la foto amb el president del Govern publicada pels mitjans, i com Sánchez li va dir després de fer Koldo la imatge: "Moltes gràcies per tot, sé perfectament el que estàs fent i volia donar-te les gràcies". En aquell moment, va dir, va entendre que la relació entre l’assessor i el president "va més enllà, per com el tracta i perquè li diu Pedro".
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge