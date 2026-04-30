El Govern atorga a 74 persones la dependència més greu
El Parlament va convalidar ahir el decret aprovat per la Generalitat, que preveu ajudes de fins a 15.000 euros en els casos més extrems.
Pau Lizana Manuel
El Parlament ha donat aquest dimarts l'últim vistiplau al desplegament de la llei ELA a Catalunya, que ja havia sigut aprovat pel Govern el mes de març passat. De fet, en aquestes cinc setmanes de vigència, la Generalitat ja ha concedit el grau 3+ de dependència extrema –el que permet accedir a ajudes d'entre 5.000 i 15.000 euros– a 74 persones. Així ho ha confirmat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, durant la sessió de debat i votació de la mesura a l'hemicicle. La norma ha tirat endavant amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris.
En total, segons ha revelat la consellera, 127 persones han sol·licitat ja accedir a les prestacions, tot i que algunes han sigut rebutjades i altres casos continuen sent analitzats. A Catalunya viuen avui unes 800 persones diagnosticades amb Esclerosi Lateral Amiotròfica, tot i que s'estima que només unes 200 podran accedir a les ajudes de la llei. Així, des del 19 de març, ja s'ha aprovat l'accés a les ajudes d'un terç de les persones previstes. La Generalitat s'ha plantejat un termini màxim de tres mesos per resoldre qualsevol sol·licitud.
Per al reconeixement del grau 3 + de dependència extrema, que permet accedir a les ajudes, és necessari un informe mèdic que acrediti almenys dues d'aquestes tres condicions: necessitar ventilació mecànica més de vuit hores al dia, precisar aspiracions de secrecions diàriament o tenir el tren superior immobilitzat. Les sol·licituds es poden presentar amb una instància genèrica a la web de Drets Socials, als punts físics d'atenció de la conselleria o bé a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania dels ajuntaments.
La prestació implica la contractació d'un servei d'atenció i cures, per la qual cosa la Generalitat està assessorant actualment les persones que ja han rebut aquest grau de dependència màxima per accedir a aquests serveis i, així, obtenir les ajudes. Els serveis van des de l'atenció a domicili fins a l'assistència personal de recolzament a la vida autònoma. "Estem treballant a agilitar al màxim el procés de la mà de les entitats i de les gestores específiques que hem posat a disposició d'aquestes persones", ha assegurat Martínez Bravo, durant la seva intervenció al Parlament.
Malgrat la unanimitat de la votació final, gran part dels grups parlamentaris han denunciat que la mesura "ha arribat tard i és insuficient", en paraules de la diputada de la CUP Pilar Castillejos. També ha llançat la crítica el diputat de Junts, Jordi Fàbrega, que ha demanat que la mesura no es quedi en la convalidació del decret i que pugui ser presentada com a projecte de llei per acabar d'afinar-la els pròxims mesos. La proposta, no obstant, no ha prosperat i el desplegament de la llei ELA a Catalunya es quedarà, de moment, tal com recull el decret del Govern aprovat el 17 de març passat.
Menys bel·ligerants han sigut les intervencions d'ERC i Comuns, que van participar en la redacció del decret juntament amb entitats com la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls o la Fundació Atròfia Muscular Espinal (FundAME).
Estat i comunitats
La llei ELA és una norma d'àmbit estatal aprovada a finals del 2024 que les diferents comunitats autònomes estan començant a desplegar aquests mesos. La fixa una ajuda màxima de 9.850 euros per pacient: la meitat l'assumeix l'Estat, i la resta, les comunitats autònomes–. La Generalitat, no obstant, realitzarà una aportació addicional d'entre 2.500 i 5.000 euros perquè els pacients amb una dependència més extrema – més de 20 hores diàries d'atenció especialitzada – puguin pagar als cinc professionals que, segons calculen, són necessaris per rebre una atenció adequada de manera permanent. Així, les persones que necessiten una assistència constant durant les 24 hores rebrien fins a 14.788,50 euros al mes.
El desplegament de la Generalitat també preveu esquivar el copagament previst en la norma estatal. El Govern només demanarà que aportin el 5% de l'ajuda rebuda aquells pacients que superin en 5,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) o, cosa que és el mateix, que ingressin més de 53.000 euros a l'any. Per a la resta de beneficiaris, l'ajuda no tindrà cap cost.
