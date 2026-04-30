Illa deixa en mans dels centres educatius que hi hagi mossos de paisà
Junts, ERC, els Comuns i la CUP carreguen contra el president per aquesta prova pilot de posar agents a les escoles i per la vaga de docents fins al final del curs.
Sara González
El conflicte amb la comunitat educativa va escalar ahir en el rànquing d’embolics que ha d’afrontar el Govern. Hores després que el pols hagués pujat de decibels a causa de la prova pilot perquè hi hagi mossos de paisà en instituts i de les 17 vagues convocades pels sindicats fins a final de curs, el xoc va arribar al ple del Parlament amb bona part de l’oposició exigint al president Salvador Illa que respongués per això. "Si ningú vol el pla, no es posarà en pràctica", va dir sobre la controvèrsia que ha provocat la proposta que hi hagi agents policials en centres educatius que participin en els claustres.
Junts, ERC, els Comuns i la CUP van sortir en tromba a carregar contra un pla que s’està testant ja en 14 instituts que, segons el Govern, l’han sol·licitat per voluntat pròpia. Per això el president va replicar que, si els centres no ho demanen, no formaran part d’aquest projecte que, va defensar, "val la pena provar" per veure si dona bons resultats. "S’aplica a demanda d’alguns centres, i per respecte callo. Confio en els docents", va deixar anar en resposta als Comuns, un dels que van carregar contra la iniciativa de manera més vehement.
Aquest "callo" tenia segones intencions, ja que la Conselleria d’Educació va revelar que el pla ha sigut concebut des del Prat de Llobregat, el principal municipi on governen els Comuns, cosa que el president, per ara, s’ha estalviat esmentar i que el grup de Jéssica Albiach defensa que no té el plàcet de la seva alcaldessa. "La policia ha d’estar perseguint delinqüents, aquí s’està estigmatitzant els centres educatius", va etzibar la dirigent, que va recordar a Illa que només el PP i Vox subscriuen la presència policial en centres educatius.
En tot cas, l’intercanvi al Parlament va evidenciar que, com va passar amb el pla als CAP per escurçar baixes mèdiques finalment retirat, aquesta iniciativa és i serà motiu de disputa entre el Govern i els seus socis, que ja han sol·licitat la compareixença de les conselleres d’Educació, Esther Niubó, i d’Interior, Núria Parlon. Tot i que la pregunta d’ERC al president va anar per altres camins relacionats amb el conflicte polític territorial, Josep Maria Jové sí que va fer una advertència sobre la polèmica: "A les escoles, més mestres i llibres, i no policies i porres".
Generar un nou problema
També Junts va situar l’assumpte en l’epicentre de la seva crítica al Govern, fins al punt d’anunciar que reclamaran una compareixença específica del president Illa perquè doni explicacions sobre "la crisi en el sistema educatiu", especialment després de les aturades convocades que alteraran el final de curs. "Estan enrocats i aïllats, no escolten demandes justes dels professors", va lamentar la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que va acusar de generar un "nou problema" obrint la porta "als Mossos a les aules".
La resposta d’Illa va ser tancar files tant amb l’acord de millores laborals per als docents acordat amb la UGT i CCOO com amb el pla pilot de mossos de paisà als centres. "La meitat de països de l’OCDE tenen agents per mediar en els conflictes", va justificar, a més d’insistir que serà en funció dels resultats que es decidirà si s’estén aquest model als centres de tot Catalunya. El president també va presumir d’haver signat "el millor acord" per a les condicions salarials dels professors després de més d’una dècada de retallades.
Unes retallades de governs que, va advertir el president, van tenir el suport de la CUP, cosa que va retreure quan els anticapitalistes també li van recriminar que els claustres estan votant majoritàriament en contra d’incorporar agents als passadissos mentre reclamen més recursos educatius. "Estan assumint el marc mental de l’extrema dreta i ens preocupa. ¿Retiraran aquesta prova pilot o hem de viure un altre serial com el del pla dels CAP?", va dir la diputada Pilar Castillejo, que va denunciar que el projecte s’està aplicant "sense transparència" ni cap document signat per implantar-lo.
"Els Mossos fan una bona feina de mediació", no va dubtar a defensar Illa, que va reivindicar que té "assumit" que governar significa prendre decisions, tot i que "no siguin còmodes". Sobre els 17 dies de vaga, va dir respectar el dret dels docents a fer-les, però els va instar també a respectar el dret a l’educació dels alumnes i la mobilitat.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, per la seva banda, va defensar la tasca de "mediació comunitària" dels Mossos i va voler recordar que fa anys que les policies locals col·laboren amb els centres educatius. "Que jo sàpiga, les aules no s’han militaritzat, va acabar sentenciant.
