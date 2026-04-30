L’institut Margarida Xirgu demana retirar-se del pla pilot
Helena López
L’institut Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat ha demanat sortir del pla pilot per introduir els Mossos a l’escola després de l’enrenou que ha causat el fet que agents policials de paisà participin en la mediació de conflictes en centres educatius. Així ho confirmen els sindicats Ustec i CCOO Educació després que dilluns, dia de l’estrena del pla, docents i alumnes es concentressin a les portes d’aquest institut en senyal de protesta. En espera de si hi ha més centres que es retiren del pla –Ustec avança que ho faran ben aviat tres centres a Vic–, en el Govern creix la preocupació pel fet que aquesta polèmica hagi esclatat just en un moment en què la comunitat educativa ja manté una disputa amb la Conselleria d’Educació per les condicions salarials del professorat. Fins al punt que fonts de l’Executiu català comencen a assumir que la prova pilot ha nascut sentenciada principalment per com s’ha explicat.
Educació assegurava dimarts en la presentació del projecte que el "pla de convivència" –així l’anomenen– és una "evolució" dels programes d’"agents tutors", vigent des de fa diversos cursos als centres educatius. Els agents aniran desarmats i sense uniforme, no tindran despatx al centre i tampoc entraran a les aules.
Les plataformes La Pública, l’Escola de Tothom i Desmilitaritzem l’Educació, compostes per més d’un centenar d’entitats de l’àmbit educatiu i de foment de la pau, van denunciar ahir que la presència de mossos als centres educatius "no aporta seguretat, sinó que augmenta la conflictivitat".
