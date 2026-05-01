Seguretat viària a Catalunya
Dos terços dels morts a les carreteres catalanes aquest any són motoristes, ciclistes i vianants
Trànsit remarca que han mort 33 persones a la xarxa viària de Catalunya aquest 2026, un 38% menys que el 2025
Ni alcohol ni velocitat: aquesta és la causa real de la majoria d’accidents a Barcelona
Germán González
E.C.M., una veïna de Lleida de 46 anys, va morir ahir a la nit atropellada a l’A-2, al municipi de Bell-lloc d’Urgell. Els serveis d’emergència van rebre l’avís cap a les 22.00 hores i va ser l’última persona a morir per accident de trànsit a Catalunya aquest mes d’abril. No obstant, la dona pertanyia a un dels col·lectius més vulnerables dins de les víctimes mortals en carreteres, el dels vianants.
De les 33 persones mortes en sinistres viaris aquest 2026 a la xarxa viària catalana 22 són motoristes (14), vianants (5) i ciclistes (3), per la qual cosa més d’un 66% de les víctimes mortals a Catalunya pertanyen a aquests col·lectius. Per això, el Servei Català de Trànsit fa una crida als motoristes, vianants i ciclistes a incrementar la percepció del risc a les carreteres i a la resta d’usuaris de la via a mantenir conductes de respecte i prudència.
Fins al 30 d’abril, 33 persones han mort en 32 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 53 persones en 49 sinistres mortals; per tant, s’han registrat 20 víctimes mortals menys respecte al 2025, una reducció de gairebé el 38%. Quant als ferits greus, aquest any se n’han registrat 209, una xifra inferior als 220 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 5%.
Durant el mes d’abril, s’han registrat 11 víctimes mortals, una menys que el 2025. D’altra banda, de les 33 persones mortes aquest 2026, 26 eren homes i 7, dones. Quant als ferits greus, 158 són homes i 51, dones.
Sinistralitat repartida
La C-25, l’AP-7 i l’N-340 concentren tres víctimes mortals cada una, mentre que la C-26 i l’A-2 en registren dues cada una. Els tipus d’accidents més freqüents han sigut les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. 19 de les 33 víctimes mortals s’han produït en dies laborables i 14 en cap de setmana, de divendres a la tarda a diumenge, vigílies de dia festiu o dies d’operació especial.
En relació amb l’edat de les víctimes mortals, tot i que el tram que aglutina més morts és el de 45 a 54 anys amb set morts, es pot remarcar les nou víctimes mortals de menys de 34 anys (quatre en el tram de 25 a 34, 4 de 15 a 24 anys i 1 menor de 14 anys).
Per demarcacions, Barcelona concentra 14 de les 33 víctimes mortals. A la comarca de l’Alt Penedès s’han registrat tres víctimes mortals. Així mateix, 10 dels 14 motoristes morts a Catalunya han sigut a les comarques barcelonines.
A la demarcació de Tarragona s’han comptabilitzat 11 víctimes mortals, tres menys que en el mateix període de l’any passat. El Tarragonès concentra cinc de les 11 víctimes mortals. Quant a Lleida, quatre persones han perdut la vida a la xarxa viària, dues menys que el 2025, quan n’hi va haver sis. Tres dels morts han sigut a la comarca de la Noguera i un al Pla de l’Urgell. Finalment, Girona ha registrat quatre víctimes mortals, dos menys que l’any anterior. Per comarques, dos morts a la Selva, un al Gironès i un a la Garrotxa.
