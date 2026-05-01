Una apagada deixa sense llum 90.000 clients de municipis del Barcelonès
Gisela Macedo
Quan tot just acaba de complir-se un any de la gran apagada que va deixar sense subministrament tot el país, Barcelona va tornar a patir ahir una incidència elèctrica de gran abast. Així, uns 90.000 clients, entre llars, locals i altres equipaments, es van quedar sense llum, segons van confirmar fonts d'Endesa a EL PERIÓDICO.
Les mateixes fonts detallen que l'apagada es va deure a una incidència a la xarxa d'alta tensió en una subestació situada al districte de Sant Andreu. L'incident es va registrar a les 10.21 hores i va provocar una avaria que va durar prop d'una hora i va afectar uns 90.000 clients, tot i que la xifra real de persones afectades va poder ser molt superior.
Des del primer moment, els equips tècnics van iniciar les maniobres per reduir l'afectació, i als 15 minuts de registrar-se la incidència el nombre de clients sense subministrament va baixar fins als 60.000. Finalment, a les 11.17 hores, es va poder resoldre la incidència i tots els afectats van recuperar la llum.
Tot i que la subestació afectada es troba a Sant Andreu, el tall va afectar veïns de diferents barris de Barcelona i altres municipis de la comarca del Barcelonès. Segons dades del telèfon 112 consultades per aquest diari, el servei d'emergències va rebre 415 trucades vinculades a 78 incidents relacionats amb el tall elèctric, que va durar una hora. Entre els motius principals es troben els rescats de persones atrapades i l'atenció a fallades en els subministraments bàsics. La majoria dels avisos van ser derivats als Bombers.
La comarca del Barcelonès, amb Barcelona com a principal focus, va concentrar el 94,94% de totes les trucades. A distància se situen el Vallès Occidental (3,61%), el Baix Llobregat (1,2%) i l’Anoia (0,24%). Els altres municipis on es van registrar incidències són Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Olesa de Montserrat, Abrera i Igualada.
