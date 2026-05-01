Entrevista
Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: "Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents"
Luis Chinchilla, professional amb despatx a Castelló i president del col·lectiu de la Comunitat, dona les claus per a la declaració de l’IRPF, el període de la qual aquest any s’allarga fins al 30 de juny
Noelia Martínez
-¿Quines novetats són les més destacades en aquest exercici fiscal?
-Entre d’altres, podem destacar per a aquesta campanya de la renda la millora dels rendiments d’activitats artístiques obtinguts de manera excepcional, siguin aquests considerats rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, i de la relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals; com del desenvolupament d’activitats econòmiques incloses en les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques. La millora consisteix en la reducció, complint determinats requisits, del rendiment per evitar salts en la progressivitat de l’impost a conseqüència del cobrament irregular fruit del seu treball. Aquesta reducció inclou personal que fa activitats tècniques o auxiliars.
També, per a les persones físiques, autònoms, a qui afecti el règim de "mòduls", cal dir que es prorroga per al 2025 i el 2026, després de molts avatars legislatius, els límits elevats que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques; és a dir, els límits aplicables són de 250.000 euros d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, i 125.000 euros per a les operacions en què calgui expedir factura; i 250.000 euros de volum de compres de béns i serveis.
-¿I què passa amb els qui cobren una nòmina amb un salari que sigui l’SMI?
-El salari mínim interprofessional el 2025 està fixat en una quantia de 16.576 euros anuals, i ha anat augmentant la seva quantia per acostar-se als estàndards europeus des del 2019, però el límit establert per no declarar els pot perjudicar si obtenen, a més, altres rendes inferiors a 6.500 euros; d’aquí que s’hagi creat una nova deducció que mitigui aquest diferencial, i que no es vegin perjudicats contribuents amb un nivell de rendes baixes.
-¿I per l’atur?
-Per als qui cobren la prestació per desocupació, l’atur és un factor que ha anat variant. Aquesta vegada el perceptor només presenta declaració si hi està obligat: per superar el límit establert, ja sigui per l’import de la seva prestació o en afegir-hi altres rendes: després de vendre un habitatge o accions, o de rebre una propietat el 2025, ho ha de comunicar ara.
-¿Les deduccions d’aquest any arribaran a més castellonencs?
-En el cas de les deduccions que s’apliquen a la Comunitat, sí, sobretot per les que afecten les despeses de salut i esport, on s’ha ampliat la base liquidable que en limitava l’accés. Abans, per a declaracions individuals, era un tram entre 29.000 i 32.000 euros; i per a conjuntes, de 45.000 a 48.000 euros; ara, per a la renda del 2025, aquests límits són, per a individual, de 54.000 a 60.000; i en conjuntes, entre 72.000 i 78.000 euros. Això farà que més castellonencs puguin tenir accés a una deducció de força acceptació.
Són deduïbles les despeses per: tractament i cura de persones afectades per malalties cròniques complexes i rares, dany cerebral, alzheimer, salut bucodental i lents graduades; gimnasos, clubs i federacions esportives i similars, equipament, serveis de tècnics i entrenadors esportius, traumatòlegs, dietistes-nutricionistes, fisioterapeutes, podòlegs o tècnics superiors en dietètica.
-Una altra deducció que cal tenir en consideració és una que està reservada a contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys que hagin comprat el seu primer habitatge habitual, ja que els indicadors de recaptació per altres impostos indirectes ens fan veure l’augment de la compra d’habitatge per part de joves que, en alguns casos, han pogut rebre donacions dels seus pares i emprar aquests diners en la compra de l’habitatge habitual; doncs bé, els imports destinats a la primera adquisició habitual tenen una deducció del 5% de les quantitats satisfetes.
-¿I el màxim a deduir per als qui viuen de lloguer?
-La deducció a la qual destina més recursos el pressupost de la Generalitat és, sens dubte, la deducció per l’arrendament de l’habitatge habitual. Té tres límits: un del 20%, un altre del 25% i un del 30% de les quantitats satisfetes —pots un màxim de 800, 950 i 1.100 euros, respectivament—. La diferència és que la del 20% és per a qualsevol arrendatari d’habitatge habitual; la del 25% per a algú menor o igual a 35 anys, o que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 75%, o una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, o que tingui la consideració de víctima de violència de gènere. Finalment, la del 30% és per a l’arrendatari o els arrendataris que compleixin més d’una de les condicions anteriors.
-¿I els propietaris d’habitatges?
-Per a l’arrendador sí que hi ha una deducció quan la renda que ingressa no supera el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat. Compensa entre cometes el que no cobres de més a l’inquilí. És important revisar aquests contractes per veure si estan dins del diferencial de preus que cal complir.
-¿L’aposta per l’eficiència energètica es continua premiant...?
-Sí, tenen una deducció autonòmica i una altra estatal que pots sumar, són compatibles i poden abastar el 100% de la inversió. A la Comunitat et pots desgravar la inversió en instal·lacions d’autoconsum o generació d’energia elèctrica. Un 40% per a habitatge habitual o un 20% per a segona residència, amb una base màxima de 8.800 euros —cosa que suposaria, en el millor dels casos, 3.520 euros—. I en l’estatal, per millorar l’eficiència energètica en habitatge habitual (de propietari o inquilí, qui la fa servir). Si redueixes la demanda de calefacció o refrigeració, et dedueixes un 20% de la inversió; si millores el consum d’energia primària renovable, un 40%; i per rehabilitar edificis, un 60%. Això és brutal. És important expedir el certificat d’eficiència energètica abans i després, per veure a quant optes. I per comprar vehicles elèctrics endollables o de pila de combustible o recarregar, la base màxima a desgravar són 20.000 euros en un 15%. És a dir: 3.000 euros a deduir.
-¿Quines són les deduccions més elevades?
-Eficiència energètica i lloguer d’habitatge són les més potents en quantia i en persones a les quals arriben. I cal no oblidar la deducció estatal en els donatius a entitats sense caràcter lucratiu acollides a la llei fiscal del mecenatge. El retorn és important: dels primers 250 euros, el 80%: aportes 250 euros i et dedueixes 200. Això sí, sabent que la base de la deducció no pot excedir el 10% de la base liquidable; si l’excedeix, la deducció no aplicada es podrà deduir en les declaracions dels quatre exercicis següents.
-¿Es potencien les mesures contra la despoblació?
-Sí, aquest any es manté la deducció a la Comunitat per residir habitualment en un municipi amb risc de despoblament, no serveix anar-hi només els caps de setmana, són fins a 330 euros i pots sumar-hi: si tens un fill, 132 euros més; dos, 198; o tres, 264.
-¿Alguna proposta dels professionals per al futur?
-El llistat actual, de 30 i escaig deduccions, és molt extens. Seria interessant agrupar-les —de caràcter familiar, habitatge o socials—. I revisar les de menor repercussió: com els 100 euros per a tractaments de fertilitat, perquè són molt costosos (de 10.000 a 30.000) i es demanen dades com l’edat, i això frena demanar-ho, per quantia i privacitat. Considero que l’impost en general podria ser més senzill d’aplicar i d’emplenar. L’elenc de deduccions autonòmiques, no només a la Comunitat, sinó a totes, en ser tan elevat genera confusió i errors d’aplicació i d’interpretació, qüestió que pot portar els contribuents a ser objecte de comprovació per part de l’Agència Tributària i, per això, sancionats.
-¿Quins consells donaria a qui es fa la renda a casa?
-Prudència. Potser un any és senzilla i un altre no. Cal aturar-se, comptar fins a 10 i pensar una mica què t’ha passat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Si no revises bé l’esborrany et pot sortir car: pagar més del que deus o que l’Agència Tributària t’obri un procediment. Si vas molt de pressa, hi ha qui presenta fins a deu declaracions rectificant l’anterior en tres mesos i ja no saps quina és la bona. Això està passant. Premes i després recordes que t’has casat, has tingut un fill, has heretat o pagues o cobres lloguer.
-¿Sobre quins assumptes pot posar el focus la inspecció aquest any?
-Aquest 2026 encara es poden revisar incongruències de la renda del 2021 i és important en aquest 2026 donar fe de les dades del 2025 que valides en l’esborrany. El sistema tributari actual manté una base de dades de diferents administracions públiques, dades que són testades i encreuades, i fàcilment s’obtenen incongruències sobre les quals l’Agència Tributària sol requerir aclariment. Sol passar amb els immobles, atès que en força ocasions les dades del Cadastre immobiliari no estan actualitzades per part del contribuent i la informació que dona, per tant, és errònia. Cal anar amb compte i ser rigorós amb les despeses que es dedueixen per reduir el rendiment d’immobles llogats, com l’amortització del mateix immoble, i pot passar que aquesta despesa superi els límits fiscals establerts.
-¿Estan clares les deduccions per catàstrofes: incendis, DANA...?
-No i sí. Dic no perquè les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana no totes estan expressament exonerades de gravamen, de manera que hem d’estar atents i, en aquest cas, sempre cal anar acompanyat d’un professional tributari. Això ocasionarà problemes d’interpretació a l’hora de fer la declaració aquest any. Només han quedat expressament exemptes les ajudes contingudes en el Decret 172/2024 i el Decret 176/2024 del Consell. La primera és de 5.000 euros per empresa més 1.000 per treballador (fins a 30.000 euros). La segona estava dirigida a autònoms sense treballadors, 3.000 euros. Cal aclarir que les ajudes públiques estatals dirigides a poblacions afectades per la DANA i en què el contribuent hagi patit danys estan exemptes de l’IRPF, així com el pagament del Consorci de Compensació d’Assegurances en aquests casos. A parer meu, les ajudes públiques concedides per la Generalitat a contribuents en aquestes circumstàncies considero que estan exemptes i que la llei de l’impost hi dona cobertura, però cal veure-ho cas per cas, d’aquí la importància de traslladar aquests casos a un assessor fiscal.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors