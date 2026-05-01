Calendari astronòmic complet de maig: pluja d'estels i un parell de llunes plenes
Aquest mes de maig es podran veure diversos fenòmens astronòmics, inclosa una lluna plena que, popularment, rep el nom de lluna blava
Natacha Payá
El mes de maig ens regalarà moltes oportunitats per gaudir del cel. Al llarg del mes coincidiran diversos fenòmens astronòmics interessants, des de les diferents fases de la Lluna fins a una de les pluges d’estels més destacades de la primavera. La primera cita important serà la lluna plena de començaments de mes. Arribarà al seu punt màxim l'1 de maig a la tarda a les 19.23 hores, moment en què encara serà de dia, de manera que no la podrem apreciar del tot fins ben entrada la nit. Quan el cel s’enfosqueixi, es mostrarà brillant i completament il·luminada, oferint una excel·lent ocasió per a l’observació a simple vista. Després d’aquest primer pleniluni, arribarà un dels esdeveniments més esperats: el pic de les eta aquàrids, que tindrà lloc durant la nit del 5 al 6 de maig. Aquesta pluja de meteors està associada amb les restes del cometa Halley, un dels més famosos de la història. Cada any, la Terra travessa partícules que va deixar en els seus viatges prop del Sol, provocant l’aparició d’estels fugaços. En condicions ideals, se’n poden observar fins a 50 per hora, tot i que enguany la lluna minvant, encara molt brillant, podria dificultar-ne la visibilitat.
A mesura que avanci el mes, entre el 9 i el 16 de maig, l’arribada de la lluna nova oferirà cels més foscos, ideals per poder captar alguna eta aquàrida, actives fins al dia 28. Aquest període serà especialment favorable per a l’observació, ja que l’absència de llum lunar permetrà distingir meteors més febles. El mes acabarà amb una altra lluna plena el 31 de maig, coneguda popularment com a “lluna blava”. Aquest fenomen no implica cap canvi de color, sinó que fa referència a la segona lluna plena dins d’un mes natural. Es tracta d’un fet poc freqüent en si mateix, perquè cada cicle lunar dura aproximadament 29,5 dies. Per gaudir dels esdeveniments, és recomanable allunyar-se de la contaminació lumínica i buscar cels sense obstacles visuals. La paciència serà la nostra millor aliada per poder connectar amb el cel nocturn.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit