L’OMC proposa una prova competencial per a l’homologació dels metges de fora
El 2025 es van convalidar 30.303 títols, quantitat que "preocupa profundament" els col·legis mèdics perquè implica cinc vegades més el nombre de llicenciats anuals.
Nieves Salinas
L’Organització Mèdica Col·legial (OMC) va presentar ahir una proposta d’avaluació de competències per als metges extracomunitaris homologats, 30.303 el 2025 amb dades publicades pel Ministeri de Ciència. "Homologacions massives" que "preocupen profundament" els col·legis mèdics perquè impliquen cinc vegades més el nombre de diplomats que surten cada any de les facultats de Medicina. L’OMC creu que, davant xifres de rècord, s’ha d’afegir "un plus a l’homologació". Plantegen la creació d’un sistema de certificació de competències clíniques previ a la col·legiació i a l’exercici professional, aplicable a tots els professionals que hagin fet la formació fora de la Unió Europea.
"L’espanyol és el sistema més lax que hi ha a Europa perquè no exigeix el que exigim als nostres propis alumnes", va resumir en roda de premsa Antonio Trujillo, vicepresident del COM Màlaga. Va ser en un context en què el president de l’OMC, Tomás Cobo, va mostrar "profunda preocupació" per una xifra "realment aclaparadora", els 30.000 títols de metges homologats en un any. Professionals que han de passar l’avaluació clínica objectiva i estructurada (ECOE), un format d’examen oral pràctic que mesura les competències mitjançant estacions clíniques simulades amb escenaris estandarditzats i avaluadors formats.
L’objectiu "és clar": passar d’una homologació exclusivament administrativa a una homologació clínica reforçada, que certifiqui que tots els metges que exerceixen a Espanya disposen de les competències clíniques mínimes exigibles per a una pràctica segura, es va remarcar. "Res diferent del que fem amb els nostres diplomats a les facultats de Medicina i gens diferent del que es fa en el nostre entorn europeu", va emfatitzar el doctor Cobo.
Sense el MIR
"L’homologació del títol només significa que han homologat el seu grau universitari, no els facultaria per treballar al nostre país ni a la resta dels països europeus, en la majoria, i això cal tenir-ho en compte, perquè no tenen el títol d’especialistes", és a dir, no han fet el MIR com sí que fan els graduats en Medicina a Espanya, va remarcar la vicepresidenta de l’OMC, María Isabel Moya.
La proposta té el suport d’entitats com la Federació d’Associacions Cientificomèdiques Espanyoles (FACME), que, a més, alerta "sobre el risc que l’increment d’homologacions es tradueixi en la contractació de metges sense l’especialitat corresponent per exercir funcions pròpies d’especialista". La federació reitera la seva oposició a aquesta pràctica, sobretot en àmbits com la medicina familiar i comunitària i la Pediatria.
El 14 d’abril la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, presentava un informe del sistema espanyol d’homologacions. Lluny de l’embús viscut anys abans, el ministeri va resoldre l’any passat un total de 85.564 sol·licituds. La gran majoria d’homologacions emeses (79,7%) corresponen a metges. I és aquí on l’OMC posa l’accent: considera que el sistema espanyol actual "és el més lax d’Europa occidental, pel fet de no exigir proves clíniques, períodes de pràctica supervisada ni la intervenció dels col·legis professionals en el procés d’habilitació".
