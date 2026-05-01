El retard del lecanemab empeny a buscar el fàrmac de l’Alzheimer a l’estranger

El medicament, que segons els neuròlegs comporta un "canvi d’etapa" en la malaltia, està disponible a Alemanya des del setembre.

Beatriz Pérez

Barcelona

Els professionals de les institucions que conformen el Hub Alzheimer Barcelona –Ace Alzheimer Center Barcelona, Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), la Fundació Pasqual Maragall i els hospitals del Mar, Vall d’Hebron, Sant Pau i el Clínic– han enviat una carta al Ministeri de Sanitat per expressar "profunda preocupació" pel retard en l’arribada a Espanya del lecanemab i el Donanemab, els dos fàrmacs aprovats per l’Agència Europea del Medicament (EMA) i que han demostrat ser eficaços a l’hora de modificar el curs de la malaltia. En aquest text també reclamen un pla estatal de l’Alzheimer, atès que "la malaltia és davant un canvi d’etapa que exigeix resposta de sistema".

En països com Alemanya el lecanemab està disponible des de l’1 de setembre de l’any passat i aquest país ja ha passat a la fase de monitoratge científic del seu ús en vida real. A Espanya, però, el fàrmac no està disponible encara a cap centre. "En una malaltia com l’Alzheimer, el temps no és neutre: cada mes de retard implica una pèrdua d’oportunitat per a pacients i famílies. Davant aquest retard, algunes famílies van a països estrangers per poder-se tractar", recull aquesta carta, enviada el 24 d’abril, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO.

Els signants recorden que l’EMA va emetre una opinió positiva sobre el lecanemab el 14 de novembre del 2024 i la Comissió Europea en va aprovar la comercialització fa un any, el 15 d’abril del 2025. En el cas del Donanemabl, a Comissió Europea ho va autoritzar el 25 de setembre del 2025. "L’abril del 2026 els pacients espanyols continuen sense poder beneficiar-se d’una manera real i equitativa d’aquestes teràpies en el sistema públic", denuncia l’escrit. Segons els signants, el lecanemab ja està disponible a 51 països, entre els quals hi ha els EUA, el Regne Unit, el Japó, la Xina, Corea del Sud i Israel.

