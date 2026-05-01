A Rodalies caldrà tornar a pagar el 9 de maig amb el 96% del servei
Transports estima que la factura de la gratuïtat puja a més de 50 milions. La Generalitat i el Govern asseguren que la mesura ja no és necessària.
Pau Lizana Manuel
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir de dissabte 9 de maig. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí –reobert aquest dimecres– juntament amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des del dia 24 de gener, quatre dies després de l'accident de Gelida, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya durant diversos dies i que va fer aflorar gairebé un miler de deficiències en la infraestructura que van provocar talls de línies i grans restriccions de velocitat. La gratuïtat del servei es retira ara que es dona per recuperat el 96% del servei que Rodalies oferia abans de l'incident i quan el 90% dels passatgers han tornat a agafar el tren. "Retirar la gratuïtat permet que el sistema sigui més funcional", ha assegurat la consellera.
Ajudarà encara més a encaminar la xarxa de Rodalies cap a la normalitat la reobertura d'algunes línies previstes per a la setmana que ve. Dilluns es restablirà el servei de l'R15 entre Reus i Móra la Nova, un dels més afectats des de l'accident de Gelida per les limitacions temporals de velocitat (LTV). I a partir de dimarts, l'R3 allargarà el seu recorregut entre Vic i Ripoll fins a arribar a Ribes de Freser: per més endavant quedarà la reobertura fins a Puigcerdà. D'altra banda, l'R4 tornarà a fer el seu recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa aquest dimarts, sense necessitat d'agafar un tren llançadora a Terrassa, tal com estava passant des del 5 de febrer passat.
Si han pogut aixecar-se aquestes restriccions en el trànsit ferroviari és gràcies als una mica més de 186 milions d'euros que el Govern ha destinat en aquests tres mesos i mig a les obres d'emergència. En concret, 170 milions d'euros els ha invertit Adif com a responsable de la infraestructura ferroviària; 13 milions més han sigut aportats per Renfe –en especial els plans alternatius de transport disposats davant els talls de les línies–, i els tres milions restants corresponen a l'actuació que va realitzar Carreteres en el punt del sinistre, que va afectar l'AP-7. A aquest desemborsament cal afegir-hi el cost d'haver mantingut la gratuïtat del servei de Rodalies durant una mica més de tres mesos. Segons Santano, Renfe i el Ministeri de Transports hauran de fer front a unes pèrdues de més de 50 milions d'euros, tot i que la xifra encara no està fixada totalment.
Punts recuperats
Aquesta inversió excepcional – mai abans s'havia invertit tant en reparacions a la xarxa de Rodalies – ha permès, segons ha assenyalat Santano, que en el dia d'avui s'hagin estabilitzat 65 dels 90 punts més crítics detectats després de l'accident del 20 de gener passat. Es tracta, sobretot, de les trinxeres o terraplens que flanquegen gran part dels raïls de Rodalies i que ara es troben mallats per evitar despreniments. Més enllà d'això, la inspecció de més de 690 elements de risc que va realitzar Adif les primeres setmanes després de l'accident, i el desplegament de més de 400 treballadors, va permetre detectar també alguns túnels o murs malmesos que ja han sigut reparats o ho seran en els pròxims dies. Amb tot, encara persisteixen en l'entramat ferroviari català 147 limitacions temporals de velocitat (LTV) que alenteixen el pas dels trens. "Després de Gelida, n'hi va haver 216... I esperem que totes les que va causar la borrasca [Harry] se'n vagin a partir del juny", ha assegurat Santano, que ha xifrat en unes 100 les limitacions ja presents a la xarxa abans de l'accident.
Tant Santano com Paneque han volgut deixar clar durant les seves intervencions que no estaven "traient pit", sinó "comptant" el que s'"està fent" i el que està "millorant progressivament". En aquest sentit, el secretari d'Estat ha defensat que s'han pres decisions "més enllà de l'emergència", com la incorporació de cinc tècnics de manteniment preventiu i quatre tècnics més que recorren una a una les línies de Rodalies per detectar possibles fallades. En total, s'han incrementat un 20% els recursos tant materials com humans destinats al manteniment de la infraestructura a Catalunya. Santano també va destacar la voluntat d'establir un grup de treball entre el Govern, Adif, Renfe i la Generalitat per analitzar l'adaptació de l'R1 al canvi climàtic i l'actuació definitiva per garantir el servei dels túnels del Garraf.
