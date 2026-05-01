Un home de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: "Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer"
La jove, metgessa de 29 anys, ha estat reconeguda pels Mossos en el Dia de les Esquadres
Eduard Font Badia
Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central han celebrat aquest dimarts el Dia de les Esquadres, un acte en el transcurs del qual s’han lliurat 325 felicitacions, 301 internes i 24 d’externes. Darrere de cadascuna s'hi amaga una història, com la de la Queralt i el Josep Maria. Ella ha rebut una d'aquestes felicitacions.
La seva història conjunta comença el 10 d'agost de l'any passat, a les 12 del migdia. Aquell dia, el Josep Maria Gilibets sortia de missa. Uns dies enrere, "m'havien fet un electrocardiograma i havia sortit que tenia una vàlvula calcificada. Jo quan anava a caminar, en fer una pujada ja m'ofegava, havia de parar. I a Solsona és tot costa amunt". En passar pel carrer del Castell, el Josep Ma només recorda que "vaig arribar just a la cantonada, i vaig caure ben llarg. Es va parar el cor". Explica fins aquí, i es mira la Queralt perquè segueixi el relat. Ell ja no recorda res més.
La Queralt Ribera estava fent un vermut amb la seva parella i el va veure caure. Es va aixecar i va anar veure què havia passat. "A aquest home se li ha parat el cor", va dir de seguida, i "vaig començar a fer maniobres d'RCP (reanimació cardiopulmonar) i li vaig dir a la meva parella que corregués per tota la zona per a buscar un desfibril·lador". Sabia de què parlava, per què ella és metge. "Infermera i metge titulada. Però només feia tres setmanes que era metge! De fet, era el meu primer dia de vacances".
La Queralt va fer RCP fins que va arribar el desfibril·lador que la seva parella va agafar "de l'Ajuntament. Està a prop, però també va córrer molt!" En arribar, va desfibril·lar i "vam seguir fent maniobres d'RCP fins que va arribar l'ambulància, encara que ell ja estava conscient".
Per a una metgessa, per novella que sigui, salvar vides pot ser el que s'espera, però al mig del carrer, inesperadament, v ser molt diferent. "Vaig estar com un mes paint la situació. Estic molt contenta per ell!"
Gilibets afegeix: "només li diré que la metgessa que em va operar, ja m'ho va vindre a dir que jo havia tornat a néixer, perquè de la manera que a mi se'm va parar el cor un tant per cent molt elevat de gent no torna".
I sí, abans d'aquest reconeixement dels Mossos, ells dos s'han tornat a veure. "Un parell de vegades", diu la metgessa. "Em va portar una flor a casa. I per Nadal, una panera". Ara han descobert que, a més a més, "vivim de porta a porta". Malgrat que la Queralt Ribera ja no hi viu, a Solsona. Ara treballa de metgessa al CAP de la Sagrada Família de Manresa.
