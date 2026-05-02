Apophis, el ‘Déu del caos’ que passarà fregant la Terra sense tocar-la
L’asteroide 99942 Apophis s’acostarà al nostre planeta el 13 d’abril del 2029 i es podrà veure a ull nu des d’algunes zones d’Europa, Àfrica i Àsia
El seu nom fa respecte, però la NASA insisteix que no hi ha motius per al pànic. Apophis, conegut popularment com el ‘Déu del caos’, és un asteroide proper a la Terra que el 13 d’abril del 2029 farà una aproximació històrica al nostre planeta. Passarà a menys de 32.000 quilòmetres de la superfície terrestre, més a prop que alguns satèl·lits en òrbita geoestacionària, però sense risc d’impacte. Les observacions actuals descarten una col·lisió amb la Terra durant almenys els pròxims cent anys.
Què és Apophis i per què se’n parla tant?
99942 Apophis és un asteroide rocós, de forma irregular i allargada, compost sobretot per materials silicats i amb presència de níquel i ferro. Segons les dades de les agències espacials, fa aproximadament entre 340 i 375 metres d’amplada, una mida prou gran perquè el seu proper pas desperti un enorme interès científic. No és un planeta ni un cometa, sinó un fragment antic del sistema solar, format fa uns 4.600 milions d’anys al cinturó principal d’asteroides, entre Mart i Júpiter. Amb el pas de milions d’anys, les interaccions gravitacionals, especialment amb Júpiter, van modificar la seva trajectòria fins a convertir-lo en un objecte que creua el camí orbital de la Terra.
Apophis va ser descobert el 19 de juny del 2004 pels astrònoms Roy Tucker, David Tholen i Fabrizio Bernardi a l’Observatori Nacional de Kitt Peak, a Tucson, Arizona. En aquell moment, els primers càlculs van encendre totes les alarmes perquè indicaven una petita possibilitat d’impacte amb la Terra el 2029, el 2036 o el 2068. Per això va ser batejat amb el nom grec d’Apep, el déu egipci del caos i la destrucció. Amb noves observacions i dades de radar, però, aquella amenaça va quedar descartada.
L’òrbita d’Apophis canviarà després de passar prop de la Terra
El més fascinant d’Apophis no és només que passi a prop, sinó que la mateixa Terra li canviarà l’òrbita. Ara forma part del grup d’asteroides Aten, que creuen l’òrbita terrestre, però tenen una trajectòria al voltant del Sol més petita que la de la Terra. Després del sobrevol del 2029, la gravetat del nostre planeta eixamplarà la seva òrbita i Apophis passarà a formar part del grup Apol·lo, amb una trajectòria solar més ampla que la terrestre.
Aquest pas tan pròxim també pot alterar la seva rotació i fins i tot provocar petits moviments interns, com sacsejades o esllavissades a la superfície. Per això les agències espacials el consideren una oportunitat única: no caldrà viatjar fins al cinturó d’asteroides per estudiar un objecte d’aquesta mida, perquè serà el mateix asteroide Apophis qui vindrà fins al nostre veïnat còsmic.
Quan el podrem veure?
El moment clau serà la nit del 13 d’abril del 2029. Si les condicions meteorològiques ho permeten, Apophis serà visible a ull nu des d’algunes parts d’Europa, Àfrica i Àsia. No es veurà com una gran bola de foc ni com una amenaça sobre el cel, sinó com un punt brillant en moviment entre les estrelles. Tot i això, serà un espectacle excepcional: segons l’Agència Espacial Europea, serà l’acostament més pròxim d’un asteroide d’aquesta mida que la humanitat haurà pogut preveure.
La NASA ja ha redirigit la missió OSIRIS-APEX perquè estudiï Apophis després del seu pas proper, mentre que l’ESA prepara la missió Ramses per observar com la gravetat terrestre pot deformar, remoure o modificar l’asteroide durant l’aproximació. Apophis no serà la fi del món, però sí una cita històrica amb un dels objectes més vigilats del sistema solar.
