Dia contra la Violència Escolar
Jero García, activista ‘antibullying’: «L’assetjament que deixa un nen sense amics és el que més mal fa»
L’excampió de boxa i escriptor demana una llei integral contra l’assetjament escolar que permeti que els nens, tot i que siguin menors de 14 anys, puguin ser imputats i jutjats
«És inadmissible que un nen s’acabi tirant des d’un cinquè pis i els responsables quedin impunes», sentencia
Olga Pereda
«Si als 9 anys ja tens el sac ple d’hòsties, només et queda trencar-te en mil trossos». Aquesta és una de les duríssimes frases amb què l’excampió de boxaJero García retrata el ‘bullying’ en la seva nova novel·la, ‘Camino de vuelta’ (Temas de Hoy). Basada en fets reals, narra la història d’un xaval de 5è de primària que aprèn la violència a casa seva i es converteix en el rei del pati mentre que un altre nen, la víctima, es queda sol i no existeix per a ningú: ni per als seus pares ni per als professors ni per als companys. Agressor escolar en la seva infància, García és ara escriptor, educador i un dels activistes més compromesos contra el bullying i demana a les famílies, les escoles i els polítics que es prenguin seriosament un problema que, lluny de ser una cosa de criatures, és el principal motiu que porta a una criatura a suïcidar-se.
-¿Què porta un nen a maltractar, pegar o aïllar-ne un altre?
-Hi ha molts factors de risc. Des de néixer en una família conflictiva fins a fer-ho en una altra on els pares ni hi són ni se’ls espera. Els progenitors són els que han de posar límits i educar. Això no implica estar tot el dia a sobre sinó marcar un camí. Si no ho fas, el nen es desboca perquè està mal educat. A més, s’ha de tenir en compte que la salut mental infantil i juvenil no passa el seu millor moment.
-Hi ha pares i mares que treballen tot el dia i no poden atendre els seus fills, no tenen temps.
-Ja, però això no pot ser excusa per no educar-los. Si surts de casa a les set del matí i tornes a les set de la tarda, no tinguis fills. Si no seràs capaç d’educar-los, no en tinguis. Un nen mal educat és perillós per a ell i per als altres. No vull dir que estiguis a sobre d’ells tot el dia sinó que desenvolupis aferrament i confiança perquè sàpiguen que poden acudir a tu.
«Possiblement siguem la generació més preparada, però també la més covarda. Nosaltres sí que som la generació de vidre i no els xavals»
-¿No érem la generació de pares i mares més ben preparada de la història?
-Possiblement ho siguem, però també els més covards. Nosaltres sí que som la generació de vidre i no els xavals.
-¿Per què?
-Jo vaig néixer el 1980 al barri de Carabanchel (un dels cinturons obrers de Madrid) i em vaig criar al carrer. Ara veig a les llars una sobreprotecció constant. Que el meu nen no caigui, que no pateixi, que no li passi res. Els estem robant l’autonomia i el resultat és que pares covards fan nens covards. El millor antídot és conèixer el teu fill. Si no saps com és, ¿com l’ajudarà, com el modelaràs una determinada personalitat?
«Amb la sobreprotecció estem robant als nostres fills l’autonomia i el resultat és que pares covards fan nens covards»
-Que no admetin el teu fill en un grup de WhatsApp ¿és bullying?
-Perquè sigui bullying, s’ha de repetir en el temps. Que et facin alguna cosa una vegada no és assetjament escolar. Si un dia no et fiquen en el grup, tampoc. Però si cada dia et fan el buit, sí. El bullying relacional, el que et deixa aïllat i sense amics, és el que més mal fa. És el que hi ha darrere del suïcidi entre menors. Un nen de 12 anys l’únic que vol és colla i amics. Si no té això, si pensa que no val per a res, que ningú l’estima, que és un zero a l’esquerra... ¿què passa? Que es fica en una habitació fosca i l’única llum és una finestra. És un cas extrem, però està passant.
«No disculpo mai un assetjador, però un error en l’educació pot crear un aprofitat»
-¿Com ajudes al teu fill a sortir a la superfície?
-Empoderant-lo. Has de parlar molt amb ell, donar-li eines emocionals i dir-li que això no és la fi del món. És millor posar-li les coses clares i advertir-lo que el que està vivint a l’escola es pot repetir a la universitat i al lloc de treball. La gent, desgraciadament, tendeix a ser cruel quan no està equilibrada emocionalment. Com abans apoders el teu fill, millor. A d’altres, en lloc d’això, cal posar-los límits. Els dos casos passen per conèixer molt bé el teu fill i educar-lo. No disculpo mai un assetjador, però un error en l’educació pot crear un abusador. És una cosa que passa en les famílies riques, mitjanes i pobres. La responsabilitat és màxima.
«Si convoques tota la classe a la festa d’aniversari del teu fill i no hi acudeix ningú, has de trucar a les famílies i a l’escola»
-Imaginem que l’escena de la seva novel·la, ‘Camino de vuelta’, és real: un nen convida tota la seva classe a la seva festa d’aniversari i no hi acudeix ningú. ¿Té la seva mare que trucar a la resta de mares per saber què ha passat?
-És clar que sí. Cal posar-se en marxa i passar a l’acció. També ha d’escriure un correu electrònic al tutor, al cap d’estudis i a la direcció.
-Arribaran que el succés no ha tingut lloc al recinte escolar.
-És igual, cal fer-ho. Em recorro molts centres educatius de tot Espanya i palpo el que es cou en les direccions escolars, les associacions de mares i pares i la inspecció educativa.
-Molts casos acaben amb la víctima canviant d’escola. Ells se n’han d’anar i els esbirros es queden. ¿Confia en les direccions escolars per acabar amb el bullying?
-A les escoles, sobretot en els concertats, corre una llegenda urbana que diu que si la direcció eleva molts protocols d’assetjament d’inspecció educativa, el centre acabarà sent sancionat i perdent el concert. No és cert, però ells creuen que sí.
«Que el bullying desaparegui passa per l’aprovació d’una llei orgànica de protecció integral contra l’assetjament escolar que permeti que els nens, tot i que siguin menors de 14 anys, puguin ser imputats i se’ls pugui jutjar»
-Les famílies saben que no ens hem de fiar del director escolar que et diu que no hi ha bullying al seu centre, sinó d’aquell que explica que quan hi ha un cas, s’investiga i s’actua.
-Exacto. A aquest tipus d’escola o institut portaria jo el meu fill.
-¿Som davant d’un problema amb solució?
-Crec que la violència és apresa i tot el que s’aprèn es pot desaprendre i erradicar. Per a mi, que el bullying desaparegui passa per l’aprovació d’una llei orgànica de protecció integral contra l’assetjament escolar que permeti que els nens, tot i que siguin menors de 14 anys, puguin ser imputats i se’ls pugui jutjar. Si no, senten que poden fer el que els doni la gana. I aquesta responsabilitat civil i penal hauria de recaure també en els pares.
-Que dur sona.
-És el que hi ha. A problemes greus, solucions greus. Un nen d’11, 12 o 13 anys es pot comportar com un dimoni. El que és inadmissible és que un altre nen s’acabi tirant des d’un cinquè pis i els responsables quedin impunes.
