Les carreteres catalanes registren 33 morts aquest quadrimestre

Imatge d'un accident en la C-58 a Ripollet / Trànsit

Germán González

Barcelona

E.C.M., una veïna de Lleida de 46 anys, va morir dijous a la nit atropellada a l’A-2, a Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell). Va ser l’última persona a morir per accident de trànsit a Catalunya a l’abril. La dona pertanyia a un dels col·lectius més vulnerables dins de les víctimes mortals en carreteres, el dels vianants.

En els primers quatre mesos del 2026, 33 persones (26 homes i set dones) han mort en 32 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. D’aquestes, 22 eren motoristes (14), vianants (5) i ciclistes (3), per la qual cosa més d’un 66% de les víctimes mortals pertanyien als col·lectius més exposats. Per això, el Servei Català de Trànsit fa una crida als tres grups perquè incrementin la percepció del risc a les carreteres. I a la resta d’usuaris de la via els apressa a mantenir conductes de respecte i prudència.

Les xifres de víctimes mortals d’aquest quadrimestre són un 38% inferiors a les del mateix període del 2025. Llavors van perdre la vida 53 persones en 49 sinistres mortals; per tant, des de començaments d’any hi ha 20 víctimes mortals menys respecte a l’any anterior. A l’abril hi va haver 11 víctimes mortals, una menys que el 2025. Quant als ferits greus, aquest any se n’han registrat 209 (158 homes i 51 dones), una xifra inferior als 220 del mateix període de l’any passat, cosa que suposa una reducció del 5%. Quant a les carreteres amb més sinistralitat, la C-25, l’AP-7 i l’N-340 van concentrar tres víctimes mortals cada una, mentre que la C-26 i l’A-2 en van registrar dues. Els accidents més freqüents van ser les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. Un total de 19 de les 33 víctimes mortals es van produir en dies laborables i 14 en cap de setmana. En relació amb l’edat, tot i que el tram que aglutina més morts és el de 45 a 54 anys amb set morts, es poden remarcar les nou víctimes mortals de menys de 34 anys.

