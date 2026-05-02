Fenomen en auge
La meitat dels sèniors de 65 a 74 anys fan esport de manera habitual
La població que fa exercici ha passat del 54% al 63% en una dècada amb els objectius de millorar la salut i prevenir l’envelliment. Els jubilats s’erigeixen en el col·lectiu en què més augmenta l’activitat física: 18 punts en 10 anys.
L’exercici físic pot aportar 10 o 12 anys addicionals i el doble en qualitat de vida
El fitnes s’ha associat sempre a l’estètica, però la gent avui entrena per cuidar-se
Patricia Martín
Sigui en un passeig marítim o al parc, és difícil caminar sense trobar-se un grup de corredors o gent fent esquats o dominacions. La febre per l’esport recorre Espanya de nord a sud, a causa del fet que l’evidència científica indica que l’exercici és una de les millors medicines, també davant l’envelliment. De fet, l’enquesta d’hàbits esportius revela que en 10 anys la pràctica d’exercici físic s’ha incrementat: la població que en fa ha passat del 53,5% al 62,7%. I el grup que més ha crescut, 18 punts, és el de les persones entre 65 i 74 anys. El 2015, només tres de cada 10 sèniors –d’aquesta franja d’edat– feia esport, d’una manera ocasional o periòdica, i avui són gairebé la meitat, el 48,2%, els qui han inclòs l’exercici físic entre les seves tasques habituals. Entre els més grans de 75 anys, el percentatge ha passat del 10,9% al 19,5%.
A més, l’enquesta mostra que els últims anys les motivacions han anat variant. Si fa unes dècades es feia esport per diversió o per motius socials o estètics, ara estar en forma i mantenir o millorar la salut s’esmenta entre els aficionats com a al·licients principals. Ho han notat també als gimnasos. Un estudi recent de la cadena VivaGym indica que el 45% dels espanyols practica esport per augmentar la longevitat, fet que ratifica el canvi cultural i confirma que l’entrenament s’ha convertit en una estratègia preventiva, com a part d’una forma de vida que busca viure més i més bé.
"Cada vegada més persones busquen els beneficis de la salut i la longevitat. Un dels motius és que ara entenem més bé el gran poder que té l’exercici. Abans es veia com una recomanació per estar més bé, però avui s’entén com una necessitat biològica", apunta Marcos Vázquez, divulgador i expert en fitnes, que remarca que la ciència indica que "l’exercici físic és la millor estratègia de longevitat coneguda, perquè pot aportar uns 10 o 12 anys addicionals de vida i el doble en qualitat de vida". "Cap dieta, suplement o teràpia s’hi pot acostar", remarca.
Segons la seva opinió, s’ha produït un increment de la pràctica esportiva en sèniors perquè ara l’exercici està més normalitzat que quan les generacions anteriors van arribar a la jubilació: cada vegada més metges prescriuen aquesta pràctica i s’ha reduït la por de l’entrenament en gent d’edat avançada. "El risc és molt baix si l’exercici es planifica bé i els beneficis són enormes. Per això es deixa enrere el missatge que diu ‘a partir d’ara només caminar’ i es reemplaça per un enfocament molt més integral", indica.
Més autoestima
A tot plegat s’hi afegeixen els beneficis en la salut mental, atès que l’esport, malgrat l’esforç, ajuda a relaxar-se i a sentir-se bé. De fet, segons l’enquesta de VivaGym, el 98% dels usuaris assegura que entrenar millora l’autoestima. "Durant anys, el fitnes s’ha associat a l’estètica. Avui les dades ens diuen una altra cosa: la gent entrena per cuidar-se, gestionar més bé l’estat d’ànim i viure més anys amb qualitat. Que gairebé tots els nostres usuaris relacionin l’exercici amb la millora de l’autoestima confirma que el gimnàs és molt més que un espai per canviar el cos; és un espai per enfortir l’autoconfiança", opina Daniel Galindo, de l’equip directiu de VivaGym Group.
En aquest escenari, si hi ha un tipus d’entrenament que està en auge, són els anomenats exercicis de força. Abans el càrdio era l’activitat protagonista als gimnasos, amb l’aeròbic, la zumba o l’spinning, però ara predominen les classes de sèries dissenyades per millorar la resistència i augmentar la massa muscular, aïllades o combinades amb exercicis cardiovasculars. A més, les sales de musculació cada vegada són més plenes, entre altres motius perquè les dones han perdut la por d’ocupar un espai abans molt masculinitzat. Segons les dades d’una altra cadena de gimnasos, Basic-Fit, la meitat de les sòcies ja inclou els exercicis de força entre les rutines, amb un creixement interanual del 27%.
"Moltes dones s’acosten a l’entrenament de força no pas per una qüestió estètica, sinó per salut, per autonomia i per sentir-se més fortes en l’activitat diària. La força ha deixat de ser un territori exclusivament masculí per esdevenir un espai compartit. I ja no hi ha un sol perfil de dona que entrena força. Tenim sòcies de totes les edats, amb objectius i experiències diferents", explica Tatiana Verbruggen, directiva de Basic-Fit. De nou, en el canvi cultural hi té una gran influència l’evidència científica, atès que els exercicis de força serveixen per preservar la massa òssia i muscular, prevenir les lesions i l’osteoporosi i la sarcopènia. A més, milloren la salut cardiovascular, regulen el sucre a la sang, redueixen el greix i, en general, disminueixen el risc de mortalitat. Per això s’han convertit en una de les millors receptes per incrementar la longevitat.
