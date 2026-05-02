Concurs gastronòmic
La millor croqueta de Barcelona, a punt de revelar-se: podràs ser a l’esdeveniment gratis
Els millors restaurants de la capital catalana competeixen per un títol
Andrea Valenzuela García
El festival "Croqueta Crush 2026" se celebra del 22 al 25 de maig a Barcelona. Aquesta edició enfronta vuit restaurants de la ciutat per aconseguir el títol a la Millor Croqueta de la capital catalana.
Les entrades ja estan a la venda i només els més ràpids podran accedir al recinte de manera totalment gratuïta.
"Croqueta Crush 2026"
El festival es va dur a terme per primera vegada el passat novembre del 2025 a Sevilla i, després del seu èxit, aquest any es trasllada al Poble Espanyol de Barcelona.
El "Croqueta Crush 2026" tindrà lloc del pròxim 22 al 25 de maig per celebrar la seva segona edició en un esdeveniment amb música, tallers, activitats i, sobretot, molta gastronomia.
Vuit restaurants reconeguts de la ciutat competeixen pel títol a la Millor Croqueta de Barcelona, un premi que es decidirà mitjançant el vot del públic.
Encara és aviat per saber tots els locals que hi participaran, però els que ja es coneixen són: Roostery & Bubbles al districte de Ciutat Vella, Catacroquet al districte de Sant Martí, i La Martita (100% sense gluten) al districte de l’Eixample de Barcelona.
Esdeveniment i entrades
El més important de l’esdeveniment són els 8 restaurants, les 16 varietats de croquetes i 8 tapes. I és que cadascun dels vuit establiments presentarà dues opcions de croqueta: una clàssica i una innovadora, i oferiran una tapa extra per completar el tast.
L’accés al "Croqueta Crush" és gratuït, però només amb descàrrega anticipada i fins a completar l’aforament. Les entrades ja estan disponibles a través del web oficial, així que només els més ràpids aconseguiran entrar gratis.
Tot i que també es poden adquirir altres tipus d’entrades, que ofereixen l’accés i una beguda per 5 euros si es compra prèviament a l’esdeveniment, i 6 euros si és el mateix dia.
I una altra modalitat d’accés: una ració de croquetes (2 unitats) i una beguda per 9 euros si és anticipada i 10 el mateix dia del festival. A més, aquesta opció, si es compra abans del 30 d’abril, afegeix una cervesa gratis extra i la participació en un sorteig d’un sopar per a 2 persones al restaurant guanyador.
Molt més que menjar
Les protagonistes de l’esdeveniment seran les croquetes, però no és l’únic que s’ofereix: també hi haurà un tast de cerveses San Miguel a càrrec d’un expert, un taller de tiratge de cervesa i un altre per aprendre a elaborar còctels, maridatge de cerveses i croquetes i una activitat anomenada "croque-cites", que intentarà crear parelles entre les persones solteres de l’esdeveniment.
Per als nens també hi ha un espai: hi haurà zones per pintar, jugar i una activitat per crear bombolles.
La música hi serà present en tot moment, amb sessions de DJ de diferents estils i amb concerts en directe.
Tanmateix, totes aquestes activitats són només un avançament: la programació completa encara no està publicada, però s’anirà avançant a mesura que s’acosti la data a través de les seves xarxes socials.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat