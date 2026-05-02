Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Targetes mobilitat reduïdaCrisi Girona FCRegulació residusRonda Ferran PuigFase ascens GEiEGagenda GironaAranzels Trump
instagramlinkedin

Una icona

Mor als 89 anys José María Cruz Novillo, el dissenyador dels logos més emblemàtics d’Espanya

El creador d'imatges corporatives per a Correus, Repsol i Renfe va morir als 89 anys, reconegut amb premis nacionals.

José María Cruz Novillo, durant la presentació el 2019 de l’exposició ‘Diafragma. Dodecafonico 8.916.100.448.256, Opus 14’, a Valladolid. / R.García / EFE

Inés Sánchez

El dissenyador José María Cruz Novillo, autor d’alguns dels logos més emblemàtics del país, ha mort als 89 anys, segons ha avançat ‘Gràffica’. És el creador de la imatge corporativa d’empreses com Correus, Repsol, Endesa i Renfe. Va ser Premio Nacional de Diseño, Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts, Laus d’Honor i Premi Gràffica 2017.

També li pertanyen el logo del puny i la rosa del PSOE, el de la Policia Nacional, els bitllets del Banc d’Espanya, la bandera i l’escut de la Comunitat de Madrid i el de mitjans de comunicació com ‘El Mundo’, la COPE, ‘Diario 16’ i ‘El Economista’. Correus va acudir a ell per canviar la marca després de 19 anys, quan va voler apostar per la «simplicitat, sostenibilitat i modernitat» per abordar els nous temps de la companyia. Cruz Novillo va fer una renovació a tots els nivells amb un disseny amb reducció de tinta i vinilat eliminant elements decoratius i substituint embalatges per cartró 100% reciclat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents