Seguretat
La policia expulsa de Catalunya més de 100 multireincidents
La majoria dels enviats de tornada al seu país aquest any acumulaven antecedents per delictes de tot tipus, principalment robatoris i furts.
En tot el 2025 es van produir un total de 441 devolucions de delinqüents
Germán González
Dins de les seves competències en aplicació de la llei d’estrangeria, des de principis del 2026, la Policia Nacional a Catalunya ha expulsat als seus països d’origen més d’un centenar de delinqüents multireincidents, mentre que l’any passat van ser 441 devolucions de criminals habituals, segons explica el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.
La majoria dels sospitosos eren multireincidents i acumulaven nombrosos antecedents per delictes de tot tipus, principalment robatoris i furts, i per això es va iniciar la tramitació per als corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern o l’ordre d’expulsió de l’autoritat judicial, si acumulaven diverses causes penals als jutjats.
A més, els agents van fer gestions amb els consolats corresponents dels sospitosos per obtenir la documentació identificativa necessària que en permetés l’expulsió. Una vegada aconseguida l’ordre, els agents detenien els sospitosos o els anaven a buscar si estaven ingressats al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, mentre es resolia el procediment de devolució als seus països.
Prieto recorda que "les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya treballen amb efectivitat i s’actua amb fermesa dins de la legalitat" per acabar amb fenòmens com la multireincidència. En aquest sentit, recorda la recent modificació aprovada del Codi Penal i de la llei d’enjudiciament criminal, introduint agreujants per lluitar contra aquesta delinqüència, a més de reforçar la presència de jutges i fiscals.
"L’objectiu és clar: millorar l’efectivitat del sistema, reduir la sensació d’impunitat i donar una resposta més àgil i amb totes les garanties processals a una preocupació rellevant de la ciutadania, especialment a Catalunya", indica Prieto. I afegeix: "Ho hi haurà impunitat per als qui facin del delicte el seu mode de vida".
Una vegada que els agents de les Brigades d’Estrangeria de les províncies catalanes van aconseguir les autoritzacions judicials i la documentació personal corresponent, s’establien dispositius policials, amb diversos vehicles, per traslladar els sospitosos fins a Madrid i entregar-los a funcionaris de la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres. Aquests policies són els encarregats de contractar avions als països d’origen dels sospitosos i així expulsar-los, tot i que els trasllats també es poden fer per via marítima.
Últims dispositius
Un dels últims dispositius es va produir fa unes setmanes, quan agents de la Policia Nacional van expulsar 21 ciutadans estrangers que tenien més de 170 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, principalment robatoris amb força, amb violència o furts, però també delictes més greus com per exemple tràfic de drogues, contra la salut pública, detencions il·legals o temptatives d’homicidi. Set dels sospitosos també havien sigut acusats de maltractaments en l’àmbit familiar i un altre més per agressions sexuals. Els delinqüents operaven a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
