Cita anual amb el sud
Portes obertes a la Feria de Abril
La FECAC confia que l’esdeveniment superi aquest any els 1,2 milions de visitants del 2024 gràcies al bon temps i al pont. I defensa el pagament d’entrada en el futur: "L’any passat no ho vam explicar bé", apunta el seu president, en relació amb la polèmica que va despertar el tiquet de tres euros, mesura que va acabar sent retirada.
L’ampliació de l’aforament, 40.000 persones al recinte, suposa més cost en serveis
Toni Sust
La gent entrava ahir en un nombre considerable a les quatre de la tarda al recinte del Fòrum, que, des del 24 d’abril i fins demà, acull la Feria de Abril de Barcelona. La festa que celebra el que Catalunya té d’Andalusia és ja, des de fa molt temps, una cita en la qual conviuen tota mena de col·lectius a més dels immigrants i els seus descendents. El pes llatinoamericà també es nota i algun turista, no gaires, també hi assisteix.
Isabel i Rosi resideixen a Gavà. "Fa 10 anys que vinc", explica la primera, que repetirà avui amb una altra amiga. La Rosi no hi podrà assistir. El pont, diuen, té la seva cosa: va bé per tenir un dia més de festa però algunes de les seves amigues s’han quedat sense fira perquè se n’han anat de Barcelona amb els seus fills. Totes dues es mostren en contra que s’hagi de pagar l’entrada. La Rosi no va venir l’any passat perquè no volia pagar: "I si hi torna a haver pagament, no vindré".
Garantir el futur
La Federació d’Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) va decidir implantar el 2025 un sistema de pagament d’entrada de tres euros per a més grans de 12 anys que només estava previst per a cinc dels 10 dies de festa, recorda Daniel Salinero, el president de la federació. Les protestes, sobretot les dels firaires que acudeixen a aquesta cita anual, van obligar a anul·lar a mitja fira aquesta entrada, però remarca Salinero que és una opció per valorar seriosament per garantir el futur de la cita.
L’any passat van assistir a la fira 800.000 persones, notablement per sota dels 1,2 milions del 2024. I hi van contribuir diversos "problemes". Un va ser l’entrada de pagament, però no va ser l’únic inconvenient: "Va ploure sis dies de 10, hi va haver un Barça-Madrid enmig i vam patir la gran apagada elèctrica que va paralitzar el país sencer (el 28 d’abril del 2025)".
Per a aquest any, es va decidir tornar a l’entrada gratuïta, però el debat continua obert: "La del pagament és una mesura que haurem de prendre si volem que la fira perduri i que ho faci al Fòrum. Crec que l’any passat no ho vam explicar bé, però també crec que el futur passa per aquí", afirma el president. L’ampliació de l’aforament, que permet que hi hagi simultàniament 40.000 persones al recinte, suposa també més cost en serveis.
Salinero confia que aquest any se superin els 1,2 milions gràcies al "bon temps" i a l’efecte del pont de l’1 de maig: "És com tenir un tercer cap de setmana". La FECAC es disposa a acordar en els pròxims mesos amb l’empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM), vinculada a l’Ajuntament de Barcelona, un nou contracte per seguir al Fòrum, perquè el vigent acaba aquest any.
A les casetes, les cares de felicitat conviuen amb aquests debats. María Jesús Algaba és cordovesa i veïna de Badalona des de fa 60 anys. Ara en té 68. Respecte a edicions anteriors, Algaba troba a faltar "més casetes i menys xiringuitos, com passava abans". També preferiria que l’emplaçament permetés l’accés als cotxes de cavalls, com al Real de Sevilla. Però dit tot això, ella i el grup amb què està sembla el més feliç del planeta. Homes i dones posen per al fotògraf a l’entrada de la caseta de la Germandat Nuestra Señora del Rocío del Pastorcillo Divino.
En el grup figura també Juan Arrébola, de 63 anys –"No els aparento", diu sorneguer–, que viu a Blanes, va néixer a Badalona i té orígens familiars paterns a Còrdova i materns a Jaén. "Aquest any la fira està molt bé", afirma. Ell, com molts altres, fa dècades que ve. "Ara ja no tot és andalús", apunta assenyalant la presència llatina, amb la qual assegura que la convivència és bona.
Una cosa que certifica el colombià Juan Ibarra, veí de Tordera que fa 12 anys que posa una parada a la Feria de Abril. Ven "artesania de Colòmbia, l’Equador, Hondures i Bolívia": "Ara ja hi ha molta barreja. Els meus fills se senten catalans, i ens avenim amb els d’origen andalús també", assegura.
1,9 milions de pressupost
Salinero remarca com de diferent és la vida econòmica de la fira amb la d’altres cites que tenen lloc en el mateix entorn, com el Primavera Sound i el Cruïlla, que cobren entrades d’un preu elevat. "Que vingui un milió de persones ens omple d’orgull, però amb l’entrada gratuïta a la federació no li repercuteix", afirma.
El president demana "millors condicions" en el contracte futur amb BSM. "No esperem un tracte de favor de l’Ajuntament, però sí que entengui la idiosincràsia de l’esdeveniment. Abans podíem contractar nosaltres els serveis, ara passa tot per l’empresa municipal", remarca.
La FECAC paga gairebé 800.000 euros a BSM pels serveis de seguretat, neteja, serveis mèdics, el personal tècnic i consums. I després hi ha 1,1 milió més d’euros en altres despeses. És a dir, un pressupost d’1,9 milions d’euros.
