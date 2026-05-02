La sarcopènia roba múscul, força i autonomia en la vellesa
La patologia augmenta les caigudes i la dependència. Afecta el 45% dels més grans de 80 anys, però més del 70% de casos no es diagnostiquen.
Patricia Martín
No és tan greu com una ruptura de maluc o un infart. I no sol portar els afectats a urgències. Però avança en silenci, restant força i autonomia als afectats, sobretot a partir dels 65 anys. Es tracta de la sarcopènia, una malaltia que provoca pèrdua de massa, força i funció muscular associada a l’envelliment, que impacta progressivament en la mobilitat i capacitat per fer tasques bàsiques. Els estudis indiquen que afecta el 18% dels adults, però amb un increment accelerat a partir dels 70, amb una incidència pròxima al 45% en els més grans de 80 anys.
Però la pèrdua de múscul no comença en la vellesa. Segons l’Institut Nacional sobre l’Envelliment dels EUA, la força muscular arriba al seu pic en la trentena i després comença a descendir de manera gradual, accelerant-se en les dones amb la menopausa i entorn dels 70 anys en els homes. Per tant, no afecta només octogenaris: el sedentarisme, l’obesitat, algunes malalties cròniques o una dieta insana poden accelerar el deteriorament molt abans.
Prevalença entre les vídues
De fet, és una complicació que sol anar associada a malalties inflamatòries cròniques, com l’artritis reumatoide o el lupus fins en un 45% dels casos i també és una complicació freqüent en l’artrosi per osteoporosi. Així mateix, s’associa a causes genètiques, canvis hormonals o un efecte secundari en alguns tractaments.
El problema és que, a llarg termini, la sarcopènia pot dificultar molt la qualitat de vida, ja que el múscul no només és una qüestió estètica. Mantenir la força muscular ajuda a conservar l’equilibri, la mobilitat i la capacitat per desenvolupar-se en la vida diària. Quan aquesta força decau, augmenta el risc de tenir caigudes, fractures, hospitalitzacions, dependència i mortalitat. I, tot i que també afecta els homes, com que les dones viuen més, a llarg termini la prevalença és més gran entre les vídues, que viuen més anys en solitud i és per això que van disminuint la seva activitat física.
Una debilitat més gran a l’hora d’obrir un pot, de pujar les escales o una pèrdua de pes sense causa justificada, així com caigudes freqüents, són els senyals més freqüents de la sarcopènia. El problema és que els símptomes, en la majoria d’ocasions, són catalogats com "una cosa típica de l’edat" i, tant entre els afectats com entre els sanitaris, no es busca posar-hi nom ni remei. De fet, els estudis coincideixen que és una malaltia infrareconeguda i mal detectada en la pràctica assistencial.
"Es calcula que entre el 70% i el 90% dels casos no estan diagnosticats en la pràctica clínica. Fins i tot en poblacions de risc, com és el cas de la gent gran, pacients amb malalties cròniques o inflamatòries com les reumàtiques, la sarcopènia es continua identificant poc de manera sistemàtica. Això reflecteix que, si bé la prevalença és alta, la detecció activa és baixa, especialment fora d’entorns especialitzats", indica Raquel Almodóvar, portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i reumatòloga de l’Hospital Fundació Alcorcón.
Segons el seu parer, el sistema de salut falla perquè la pèrdua muscular "tradicionalment s’ha considerat un procés normal de l’envelliment" i, per tant, no se n’ha implantat un cribratge sistemàtic a les consultes, malgrat que les guies clíniques ho recomanen per als pacients de més de 65 anys o amb malalties cròniques, amb eines de diagnòstic simples.
