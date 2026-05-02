De la triperia a milions de visualitzacions a TikTok
Chen Ting, creador de contingut arrelat a Santa Coloma de Gramenet, cuina i grava al Mercat del Fondo. Aquest ‘influencer’ funciona com a pol d’atracció per a altres negocis de la llotja i el barri, el de més concentració xinesa d’Espanya.
Naïm Ait Fonollà
Poca gent podria pensar d’entrada que un mercat de Santa Coloma de Gramenet apareix cada dia en milions de mòbils arreu del món. Però és precisament el que passa al Mercat del Fondo. En un dels seus extrems, L’Obrador d’en Ting s’ha convertit en una escenografia diària on es cuina, es grava el resultat i es conversa amb tothom que passa per davant.
Hi treballa Chen Ting (36 anys), creador de contingut al TikTok xinès (Douyin) arrelat a Catalunya des de fa més de tres dècades, que durant la pandèmia es va quedar sense feina de guia turístic i va trobar en els directes una manera de continuar explicant la seva realitat a milers de quilòmetres de distància. Va decidir que la cuina seria la seva eina per explicar la seva cultura des de la seva versió més autèntica i, al seu torn, la vida quotidiana. En aquest engranatge, el mercat compleix una funció fonamental, ja que li ofereix context i un escenari reconeixible per a una audiència que ha après a relacionar la seva cuina amb el barri del Fondo, el de més concentració de població xinesa de tot Espanya.
Salva Serra (53 anys), ara també conegut com a Toto a les xarxes, completa la història. Cuiner durant 35 anys, cremat pel ritme frenètic de la restauració, ara és treballador de la triperia Punseti. El Salva entra a l’univers d’en Cheng a través del mercat. Abans havia passat per cuines com la de La Perla a Montjuïc i arrossegava una llarga trajectòria vinculada a l’ofici i al tracte amb el producte. Entre tots dos es crea una dinàmica amb identitat: Ting cuina, improvisa, proposa i ordena el relat, i Serra hi posa ofici, humor i una forta presència davant la càmera. Ell mateix explica que Ting en posseeix "l’exclusiva" i que el seu fort és més producte de making of, el com es va fer, la versió sense filtre del que passa al voltant de la gravació.
L’aliança ha tingut efectes molt concrets a les parades. A la triperia, Serra explica que alguns dels seus productes més minoritaris han guanyat sortida inesperada en vendes gràcies als vídeos i a les receptes que comparteixen amb Ting. L’exemple més evident és el capipota, que la clientela xinesa ha començat a incorporar en les seves preparacions pel seu alt contingut en col·lagen. "Hem passat de vendre’n entre 12 i 15 quilos al dia a multiplicar-ho per quatre, fins als 60 quilos diaris", destaca Serra.
La dimensió del fenomen
Segons comenten tots dos, ara els localitzen pel seu nom, arriben clients preguntant per productes vistos en els vídeos i s’acosten al Fondo veïns que abans no tenien relació amb el barri. Un altre comerç que es beneficia de l’efecte Ting és la Carnisseria Nur, on es calcula que han augmentat les vendes al voltant d’un 30% vinculades a aquest nou públic.
La dimensió del fenomen s’entén millor quan Ting parla de la Xina. A Douyin aquesta setmana ha arribat als 100 milions de likes, amb set milions de seguidors i més de mig miler de vídeos publicats. Cinc de les seves principals sèries acumulen 2.210 milions de visualitzacions.
