Seguretat
Un 14% dels vehicles dels Mossos són al mecànic
La Conselleria d’Interior calcula que el 2030 hi haurà una flota de 4.844 cotxes policials, un 25% més que els que hi ha ara.
Germán González
Els vehicles policials també requereixen manteniment i tenen accidents. Per això no es pot disposar diàriament del parc mòbil policial complet. Segons la Direcció General de la Policia de la Conselleria d’Interior, la mitjana diària de vehicles al taller mecànic s’aproxima al 14%, incloent-hi reparacions i revisions. "La rotació dels vehicles al taller és elevada. De fet, més del 50% de les immobilitzacions de vehicles queden resoltes ràpidament i els vehicles tornen a estar operatius al cap d’un període d’un a tres dies", va assenyalar la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària.
Les avaries més freqüents són de mecànica i motor en general, amb un 26%, pneumàtics i rodes amb un 22%, complements interiors, complements exteriors i planxa amb un 14% i frens amb un 6%. La resta d’entrades al taller són revisions. Les dades inclouen la totalitat de la flota, tant de propietat com de rènting.
Renovació de la flota
Segons la Direcció General de la Policia, "en la flota de propietat s’hi concentren els vehicles amb més recorregut en servei, amb requeriments de manteniment més llargs i exigents". Malgrat aquestes xifres, remarquen que "hi ha disponibilitat" de vehicles policials a tot el territori. La Prefectura de la Policia ha planificat la renovació i ampliació de la flota. Com que es calcula que hi haurà un 25% més de vehicles policials el 2030, es passarà de 4.287 vehicles a 4.844.
