Kidical Mass
Més de 3.000 ciclistes pedalen a Barcelona per reclamar una ciutat més segura i pensada per als nens
La bicicletada reivindicativa ha recorregut el centre de la ciutat des de la plaça del Doctor Letamendi fins a Glòries
La Kidical Mass torna aquest diumenge a Barcelona amb milers de bicicletes rumb a Glòries
El Periódico
Nova bicicletada reivindicativa a Barcelona. Centenars de famílies han participat en la cinquena edició de la Kidical Mass, una mobilització amb bicicleta que reclama el dret dels nens a desplaçar-se de manera segura, autònoma i quotidiana per la ciutat, especialment en els seus trajectes diaris com el camí a l’escola o les activitats d’oci. Els organitzadors calculen que hi han participat 3.000 ciclistes de totes les edats.
L’acció reivindicativa i festiva ha sortit del carrer d’Aragó amb plaça del Doctor Letamendi i ha acabat a Glòries. La cinquena edició de la Kidical Mass a Barcelona reclama el dret dels nens i les famílies a desplaçar-se amb bicicleta de manera segura, digna i respectada i reconeix l’alegria i la constància dels nens i de les persones que els acompanyen, que cada dia omplen els carrers de vida malgrat conviure amb el tràfic motoritzat, el soroll i una cultura de la pressa que sovint posa en risc el benestar col·lectiu.
També es demana que Barcelona abandoni els vehicles a motor i aposti per «un model urbà més humà, caminable, pedalable i jugable, que connecti barris, reforci les relacions veïnals i no expulsi ningú expulsi ningú. Una Barcelona que situï la vida al centre, lliure de fum, soroll i desigualtats, i que garanteixi espais segurs i amigables per a la infància».
La primera Kidical Mass a Barcelona es va celebrar el 2022, amb més de 2.000 participants recorrent l’Eixample en una gran trobada de bicibusos i famílies ciclistes. El 2023, la bicicletada va recórrer grans eixos de la ciutat com la Diagonal i el passeig de Sant Joan, reunint més de mil persones. El 2024, Poblenou va acollir l’edició més multitudinària fins ara, amb prop de 3.000 participants que van omplir els carrers del litoral en una jornada festiva i reivindicativa. El 2025, la Kidical Mass va recórrer el barri de Sant Andreu amb diversos milers de participants, reclamant millores en la infraestructura ciclista i una ciutat pensada des de la visió 4–80, on qualsevol persona, des dels 4 fins als 80 anys, pugui moure’s amb bicicleta de manera segura, autònoma i confiada.
La Kidical Mass i la Xarxa Bicibús de Barcelona reclamen una xarxa pedalable segura, contínua i protegida, reducció de la violència viària i dels riscos associats al tràfic motoritzat, entorns escolars segurs i saludables, millora de les connexions entre barris i districtes, incorporació de la mirada dels nens en la planificació urbana, superació de la cultura de la pressa i del model de ciutat orientat al vehicle privat i dret a una ciutat lliure d’assetjament i violències a l’espai públic.
La iniciativa compta amb el recolzament del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Biciclot, Revolta Escolar, Eixample Respira, Maragall Respira i En Bici Sense Edat. La Kidical Mass de Barcelona rep per segon any el recolzament d’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), organisme de la Unió Europea, que impulsa una mobilitat urbana més segura, sostenible i inclusiva.
La Kidical Mass, un moviment global
La Kidical Mass és un moviment global nascut el 2008 a Oregon (EU A). Aquesta iniciativa ha guanyat força a Europa en els últims anys, especialment a Alemanya, on es va iniciar el 2017 i des d’on, concretament a Colònia, es lidera actualment amb gran repercussió. El 2022, més de 90.000 nens, joves i famílies de més de 400 ciutats europees hi van participar. Aquest maig del 2025, desenes de ciutats d’Europa i els Estats Units, com Colònia, Zuric, Lisboa, Milà, Glasgow, Bratislava, Bristol, Brussel·les, Roma, Viena, Berlín i Austin, celebren la seva pròpia Kidical Mass per reivindicar ciutats més amables, segures i saludables per a la infància.
La Kidical Mass Barcelona 2026 d’aquest any se suma a un cap de setmana completament dedicat a la bicicleta, amb la celebració de la Massa Crítica de Barcelona el divendres 1 de maig amb sortida a l’Arc de Triomf i la Criticona (Pantumacona) dissabte 2 de maig, dues cites que han recorregut els carrers de la ciutat per reivindicar i visibilitzar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià, sostenible i col·lectiu.
