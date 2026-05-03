Un any després de la tragèdia forestal
Astúries inverteix en tecnologia i aplica cremes controlades per prevenir
El Principat apuja un 10,4% els fons i amplia fins a uns 600 els efectius
Xuan Fernández
Astúries va afrontar l’estiu passat una onada d’incendis que van afectar prop d’unes 6.000 hectàrees de terreny. Tot i que la virulència del foc no va ser tan gran com a Galícia o Castella i Lleó, comunitats veïnes, el dispositiu va resultar especialment complex a causa de la simultaneïtat de diversos grans focs forestals. Les flames es van concentrar en zones d’alta muntanya, parcs naturals i reserves de la biosfera i van afectar, així mateix, diversos consells, principalment del sud-oest.
El principal problema a què es va enfrontar la comunitat, acostumada al foc en els últims anys, no va ser la falta de mitjans, segons el Govern regional. Una tempesta perfecta en l’àmbit meteorològic, amb temperatures que van superar els 43 graus en alguna jornada, baixa humitat, absència de pluges i episodis de vent, va provocar que els diversos focus fossin difícils de controlar. A més, als treballs s’hi va afegir la complicada orografia d’Astúries, amb pendents i grans masses forestals, que dificultaven les tasques d’extinció terrestre.
El Principat és conscient que és molt probable que es repeteixin onades d’incendis. Actualment, l’Executiu autonòmic està en procés d’actualització de l’Estratègia integral d’incendis, amb l’objectiu d’anticipar-se al risc i de reforçar la prevenció en zones clau, apostant per la tecnologia i la cremes controlades.
El Principat concreta que s’han executat treballs silvícoles preventius en més de 300 hectàrees, així com desbrossaments i cremes controlades. La Conselleria de Mobilitat, Medi Ambient i Gestió d’Emergències ha reforçat el pressupost amb una inversió de 78 milions d’euros per a diverses actuacions. Astúries està centrada a millorar la neteja d’infraestructures contra incendis, com tallafocs i camins, clau per evitar que el foc es propagui amb rapidesa.
Una altra pota important és el reforç de les plantilles. El Principat indica que aquest any hi ha un "finançament històric", de més de 47 milions, un 10,4% més que el 2025. Amb aquests diners s’incorporaran 83 nous bombers, cosa que eleva la plantilla a uns 600 efectius operatius tot l’any.
