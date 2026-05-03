La capital catalana
El PIB de Barcelona va créixer un 3% el 2025, l’habitatge va pujar un 10%, i la renda familiar, la meitat que un any abans
La ciutat va tancar l’exercici amb 63.000 aturats, els mateixos que el 2024, i amb el percentatge més elevat de turistes extracomunitaris allotjats en hotels, 4,6 milions, el 51,2% del total
El PIB de Barcelona accelera el seu creixement al 3,8% per la reactivació del sector serveis
Toni Sust
Barcelona va viure el 2025 un any econòmic de creixement del PIB i la renda familiar disponible més moderat que el 2024, un fort increment del preu de l’habitatge i una estabilització de l’atur. Aquestes són algunes de les conclusions de la informació de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de la capital catalana sobre l’exercici anterior.
Segons les xifres del consistori, el 2025 l’economia de la ciutat va experimentar un increment del producte interior brut (PIB) d’un 3% respecte del 2024, per sobre dels creixements de Catalunya (2,7%) i Espanya (2,8%), d’acord amb les estimacions de l’Idescat i l’INE, respectivament. En el cas de Barcelona, aquest 3% està una mica per sota del creixement que va registrar del 2023 al 2024: un 3,8%.
La indústria va créixer un 1%
La indústria va créixer un 1 % a la capital catalana el 2025, mentre que, sempre segons les dades municipals, ho va fer un 2,5% a Catalunya i un 2,3% a Espanya. En el cas del sector de la construcció, a Barcelona va créixer un 6,9 % en l’últim trimestre, per sota del 8,8% català i el 8,4% espanyol.
El creixement de l’economia barcelonina en un 3% s’explica, indiquen les dades del consistori, pel del sector serveis, que en l’últim trimestre del 2025 es va situar en un 3,8 % (un 3,5% a Catalunya i a Espanya). Quant al comerç, l’hostaleria, el transport, la informació i les comunicacions, la pujada és d’un 5 % en aquells últims tres mesos de l’any passat.
Diners a la butxaca
La Renda Disponible a les Llars és els diners de què disposa una família després de pagar impostos i cotitzacions i després de rebre prestacions i pensions. És a dir , són els diners que tenim a la butxaca, disponible per consumir. El 2025, la Renda Disponible es va incrementar un 5,2% respecte del 2024, un percentatge idèntic al que es va registrar a tot Espanya. S’ha de tenir en compte que aquest augment és gairebé la meitat del que va tenir lloc del 2023 al 2024: un 9,2%.
La renda primària, els ingressos rebuts en salari i altres conceptes, com els lloguers, abans de pagar impostos i rebre prestacions, va augmentar en termes similars, un 6,1%, per sota del 9% de l’any anterior.
L’atur i la temporalitat
L’atur es va estabilitzar a la ciutat l’any passat. Quant a l’atur registrat, el desembre del 2024 estava en un 7,8% i el mateix mes del 2025, en un gairebé idèntic 7,7 %. En números absoluts, a l’acabar 2025 hi havia a Barcelona 63.355 aturats, davant els 63.491 de desembre del 2024. En el primer trimestre del 2026, les xifres han empitjorat un gol. La xifra d’aturats va pujar al març 64.569, un 1,6 % més que al desembre.
Es pot recordar que l’atur registrat comptabilitza les persones inscrites com a demandants d’ocupació, mentre que l’Enquesta de Població Activa (EPA) compta com a aturats els que estan buscant activament una feina. Les dues dades solen diferir. En aquest cas, la taxa d’atur a Barcelona es va estabilitzar a partir de la primavera del 2025 i en el seu últim trimestre es va situar en un 8,1%, considerablement per sobre del 5,8% del desembre del 2024 . El 8,1% de taxa de Barcelona ciutat és inferior a la mitjana de Catalunya, un 8,2%, i la d’Espanya un 9,9%, i és superior al 7,9% de la província de Barcelona.
La taxa de temporalitat es va situar a final d’any en el 9,3%, vuit dècimes més que en el tercer trimestre del 2025 i en el mateix percentatge amb el de finals del 2024. Quant a afiliacions a la Seguretat Social, al concloure 2025 hi havia 1.256.172, per sobre de les 1.238.324 de 12 mesos abans.
Turisme
Mirant les dades del primer trimestre del 2026, el nombre de turistes allotjats en hotels de Barcelona va pujar el març 720.000 persones, un 2,1% més que el mateix mes del 2025. Unmàxim en la sèrie històrica que és possible gràcies als visitants domèstics, uns 150.000, un 10,8% més, mentre que els internacionals ascendeixen a 570.000, el mateix nombre que 12 mesos enrere. Al març hi va haver 1,8 milions de pernoctacions de turistes a la ciutat, per sobre del nombre de viatgers, precisament perquè els visitants espanyols van suposar un 18% més. La mitjana de nits per estada es va situar en 2,45.
Si s’observa l’acumulat del primer trimestre del 2026, el nombre de viatgers supera els dos milions, un 6,5% més que en el mateix període del 2025, i els 4,8 milions de pernoctacions, un 5% més. Durant el 2025, el nombre de turistes extracomunitaris allotjats en hotels, 4,6 milions, va suposar el 51,2% del total, el percentatge més alt de la història. Els domèstics van baixar una mica respecte al 2024, fins a situar-se en el 17,1%, una cosa similar al que va passar amb els procedents de la UE, un 31,7%. Amb 1,2 milions (un 6,8% més que un any abans), els EUA van ser el país amb més visitants estrangers a Barcelona el 2025, seguit del Regne Unit (620.000, un 2,3% més) i França (600.000, un 0,8% menys).
La vivenda no para de pujar
Segons les dades de l’ajuntament, la vivenda va pujar el 2025 a Barcelona gairebé un 10% tant en vivenda nova com utilitzada. En el tercer trimestre de l’any, el preu mitjà d’una vivenda nova es va situar en 5.359 euros per metre quadrat, un 1% menys que un el segon, però un 9,6% més que un any abans. A l’estiu, es van registrar 361 compravendes al mercat de la vivenda, amb un preu mitjà de 483.600 euros, cosa que suposa uns 85.000 euros més per pis venut, o adquirit, que en el tercer trimestre del 2024, un 21% més, una cosa que les dades de l’ajuntament atribueixen en part al fet que les operacions dels mesos estiuencs van afectar cases una mica més grans, de 86,5 metres quadrats construïts de mitjana.
Quant a la vivenda de segon ús, l’elevada demanda va portar a incrementar els preus en el mateix període, el tercer trimestre del 2025, a 4.871 euros el metre quadrat, un 4,7% més que en el segon trimestre i un 9,6% per sobre del tercer trimestre del 2024. És un increment cridaner per ser molt superior al de la inflació, un 2,4% en la mateixa comparació de períodes.
Les compravendes
Si s’observen les compravendes de l’estiu en els casos de les vivendes utilitzades, que van ser 3.452, el preu mitjà ha ascendit un 10,6% en un any, fins als 414.400 euros per pis. En aquest cas, parlem de vivendes amb una superfície mitjana de 81,3 metres quadrats.
El desembre passat, la compravenda de vivendes va baixar a 1.126 operacions, 155 menys que el mateix mes del 2024. En canvi, a Catalunya i Espanya, amb preus mitjans inferiors, les xifres augmenten, amb un 9,9% i un 7,9% de pujada en la comparació entre finals del 2024 i 2025.
Amb tot, en el global del 2025 hi va haver a Barcelona 16.704 operacions, la xifra més alta en els últims tres anys, 740 més que l’any anterior, un 4,6% de pujada en percentatge. I això es deu essencialment a les vivendes de segona mà, amb un 6,2% més d’operacions el 2025. En el cas d’as vivendes noves, hi va haver un 7,4% menys.
Els lloguers
El preu dels lloguers va pujar l’últim trimestre, per cinquena vegada consecutiva, arribant a un nou màxim, 17,04 euros per metre quadrat i mes, superant així en un 1,8% el valor del primer trimestre del 2024, moment en què va començar a aplicar-se la limitació de lloguers a la ciutat, zona de mercat residencial tens en la seva integritat. El lloguer mitjà a Barcelona en el quart trimestre del 2025 es va situar en 1.161 euros, 43 euros més que al tancar-se el 2024 però una mica per sota dels 1.193 del primer trimestre d’aquell any.
El 2025, es van firmar a Barcelona 30.789 contractes de lloguer de vivenda habitual, un 6,4% menys que el 2024. Però com que el nombre de cancel·lacions va ser inferior –30.255–, la ciutat va sumar l’any passat 534 contractes respecte a l’any anterior.
