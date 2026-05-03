Un any després de la tragèdia forestal
Castella i Lleó fa fixos els seus bombers per planificar més bé la campanya d’estiu
La comunitat encara un nou període estival sota l’amenaça de grans focs
Irene Gómez
De les gairebé mig milió d’hectàrees forestals de la província de Zamora, n’hi ha cent mil que s’han cremat en els últims quatre anys. "Els grans incendis s’estan apagant els uns amb els altres", apunta José Ramón Jiménez, enginyer forestal de la Junta i responsable de Medi Ambient de Comissions Obreres.
El 2025 va escriure una altra pàgina negra amb 1.216 episodis a Castella i Lleó que van afectar 143.880 hectàrees, 42.815 d’elles arbredes. La Junta de Castella i Lleó acaba d’autoritzar 15 milions d’euros per al dispositiu de prevenció i extinció d’incendis durant el 2026 i el 2027 que es destinaran a guàrdies de maquinària pesant i al suport del personal de terra mitjançant autobombes nodrisses.
La mateixa administració iniciava el 2026 amb l’estabilització del dispositiu, que a la pràctica transforma 837 llocs de personal laboral fix discontinu en laboral fix, amplia el període de prestació de serveis a tot l’any i, segons l’Administració, "millora la planificació de les campanyes i la professionalització del sistema de lluita contra els incendis".
"Tenim el pitjor dispositiu de tot Espanya i continua sent el mateix, amb una estructura organitzativa de fa més de 20 anys que bàsicament no s’ha modificat, malgrat que era un dels compromisos de la Junta després dels incendis de La Culebra", afirma José Ramón Jiménez.
La Diputació de Zamora ha reaccionat creant zones de defensa contra incendis, anelles de seguretat per protegir les poblacions dels incendis amb intervencions directes en una franja de fins a 100 metres al voltant dels nuclis urbans, amb la intenció de protegir la població i els habitatges en zones que són considerades de màxim risc.
El seu pla se centrarà en la neteja dels perímetres de poblacions i actuacions de desbrossament sobre la interfície urbana i forestal en els nuclis urbans de la província de Zamora. La despoblació i dispersió de nombrosos nuclis de població petits, així com l’envelliment dels hàbitats compliquen considerablement la gestió forestal de la zona.
