Un any després de la tragèdia forestal
Extremadura neteja muntanyes i posa més punts d’aigua per a les dotacions
La Junta apuja el pressupost, però algunes de les mesures anunciades continuen pendents
Rocío Muñoz
Amb la muntanya encara fumejant el fatídic estiu passat, la Junta d’Extremadura va reunir el 29 d’agost un Consell de Govern extraordinari al municipi d’Hervás (Càceres) i va anunciar ajuts urgents, canvis legals, prevenció i reforç del dispositiu.
El canvi més visible ha sigut en el personal. La Junta ha transformat 138 places de bombers forestals perquè treballin tot l’any en lloc de sis mesos. Aquests efectius ja s’han incorporat i han permès que el Pla Infoex compti per primera vegada amb el mateix personal per a prevenció que per a extinció en aquestes dates. S’hi suma la convocatòria de 195 places de bomber forestal conductor i 29 d’agent del medi natural, els processos d’oposició dels quals ja han començat.
També s’ha reorganitzat la conselleria per integrar en una mateixa direcció general la prevenció, l’extinció i la gestió forestal. A més, s’han impulsat modificacions legals per facilitar actuacions preventives, usos tradicionals compatibles i tallafocs productius.
En paral·lel, s’han executat inversions d’emergència per reparar camins, protegir punts d’aigua i frenar l’arrossegament de cendres a través de l’helimulching (escampar palla des d’helicòpters per protegir el sòl cremat), aplicat sobre 1.120 hectàrees. També s’ha invertit a netejar muntanyes públiques i accessos d’aigua. No obstant, el pasturatge preventiu continua en tramitació i els grups de voluntaris encara no formen part del dispositiu per desplegar.
La Junta ha aprovat el primer Pla Forestal d’Extremadura, pendent des de fa més d’una dècada. El document mobilitza 364,2 milions d’euros per als pròxims deu anys i reserva un 55% de la inversió a actuacions preventives.
El balanç, però, no és lineal. Algunes de les mesures anunciades a l’agost segueixen incompletes. Extremadura afronta així la pròxima campanya amb més mitjans humans, millor estructura i més actuacions de prevenció. Però moltes de les actuacions necessiten temps per traduir-se en efectes reals sobre el paisatge i la reducció del combustible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- Girona-Mallorca: S'encenen totes les alarmes (0-1)