Un any després de la tragèdia forestal
Madrid desplega 22.000 animals per desbrossar turons i prats
La comunitat mobilitzarà aquest estiu els mateixos mitjans que va habilitar el passat
Víctor Rodríguez
Com a molts indrets d’Espanya, l’any passat va ser complicat en qüestió d’incendis a la Comunitat de Madrid. En total hi van cremar 3.781 hectàrees, de les quals un 17%, prop de 660, van ser de superfície poblada d’arbres. Enguany, per mirar de fer front als incendis es mantindran els mateixos mitjans que el passat, prop d’uns 500 efectius diaris de personal d’extinció entre els integrants dels 22 parcs de bombers de la regió.
També s’habilitaran 19 llocs addicionals amb dotació i amb bomba forestal pesant, com es coneixen els camions per apagar focs, 25 guàrdies de brigades forestals, amb entre cinc i set integrants cadascuna, i el personal que ocupa les 34 torres de vigilància distribuïdes pel territori de la Comunitat de Madrid. S’hi afegeixen fins a 10 helicòpters, dos de disponibles tot l’any i la resta que s’hi van incorporant a mesura que s’acosta la temporada alta de risc d’incendis, entre el 15 de juny i el 30 de setembre.
Al llarg de l’any s’ha treballat a més en tasques preventives a la muntanya. Fins a un 53% del territori de la comunitat és terreny forestal. Enguany s’ha actuat a més de 5.000 hectàrees. Les brigades forestals han operat amb maquinària pesant en tasques de desbrossament i per aclarir línies de defensa, tallafocs i pistes perquè els vehicles puguin accedir-hi i ancorar els mitjans d’extinció i que serveixin també per retenir l’avenç del foc.
Però la major part de la superfície sobre la qual s’ha intervingut, fins a un 70%, més de 3.500 hectàrees, ha sigut en aplicació de programes de pasturatge preventiu. Des de fa més d’una dècada la Comunitat de Madrid desenvolupa la iniciativa i es dirigeixen els ramats a pasturar a punts considerats més sensibles. Fins a 90 ramaders i 22.000 animals entre vaques, ovelles, cabres i cavalls participen en aquest pla, al qual es destinen 800.000 euros en ajudes.
En total, segons les xifres del recent Pla d’Impuls Forestal 2026-2030, es preveu destinar més de 10 milions d’euros anuals al llarg del període a prevenció d’incendis i sanitat forestal.
