BARCELONEJANT
Una nit amb estrelles
La celebració, al Liceu i després a la Boqueria, del 150è aniversari de Damm va ser tot un èxit, amb més de 1.500 convidats, la majoria del sector de la restauració.
Joan Vehils
El primer que em va anunciar que el 150è aniversari de Damm seria espectacular va ser el besnet i directiu de la companyia, Ramon Agenjo. I, és clar, quan Ramon Agenjo diu això és que la cosa promet. Dies després, l’expectació va augmentar quan el director de Comunicació i Relacions Externes de la cervesera, Fede Segarra, em va assegurar el mateix.
Doncs sí, tot es va confirmar des que em vaig asseure diumenge passat a la platea del Liceu. Va ser arribar Ferran Adrià, apagar-se els llums i començar l’espectacle. El xef català va ser una de les estrelles de la festa que va presidir el president executiu de Damm, Demetrio Carceller, acompanyat pel president de la Generalitat. Per cert, excel·lent discurs de Salvador Illa, sense cap paper i demostrant que coneixia a la perfecció la llarga història de l’empresa.
Actuacions, discursos i espectacle al Liceu, i sopar a peu dret al mercat de la Boqueria. Sens dubte, un doblet guanyador. Va estar sublim Rigoberta Bandini cantant la cançó Barcelona i jo, de Serrat, mentre presentaven l’acte, amb classe i humor, Silvia Abril i el dues vegades guanyador dels Goya David Verdaguer.
Fora de l’escenari, les estrelles van ser els xefs. Des de l’ esmentat Ferran Adrià fins al seu germà Albert, passant per Joan Roca, Carles Gaig, Nandu Jubany, Romain Fornell, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall, Martina Puigvert o Rafa Zafra. Va ser divertit escoltar la conversa futbolística entre Rafa Zafra i Ferran Adrià. Tots dos estaven contents. Un pel seu Betis i l’altre pel seu Barça, i tots dos pel mal moment dels seus rivals directes... Vam veure també els coctelers Javier de las Muelas i Manel Vehí, de Cadaqués.
Les autoritats ocupaven la llotja principal, on, acompanyant els presidents Salvador Illa i Demetrio Carceller, hi havia el president del Liceu, Salvador Alemany; el president del Parlament, Josep Rull; el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper; l’amable, pròxima i sempre alegre consellera d’Economia, Alicia Romero; el director general de Damm, Jorge Vilavecchia; la tinenta d’alcalde Maria Eugènia Gay, que vestia del vermell corporatiu que Damm, o el regidor d’Esports de l’Ajuntament, David Escudé. A prop seu, alguns pesos pesants del món editorial com el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, al costat de Carlos Godó i Ferran Rodés. Tampoc s’ho van perdre el director d’aquest diari, Albert Sáez; la directora adjunta, Gemma Martínez; la directora del diari Ara, Esther Vera; el director de TV3, Sigfrid Gras; l’estimat Jordi Basté o el meu homòleg Santi Nolla.
Del Liceu, els més de 1.500 convidats, la majoria del sector de la restauració, es van traslladar per les Rambles al mercat de la Boqueria, en una organització perfecta en la qual va tenir molt a veure Lidia Codinachs i la seva empresa d’esdeveniments. Al seu torn, el grup GSR, fundat per Roser Torras, va convertir el mercat en un espectacular restaurant on es podien degustar tota mena de productes. I, entre cervesa i cervesa, es va crear un ambient únic on un podia observar el director de 2Cat, Oriol Nolis, conversant amb el CEO i fundador de Must Media Group, Guillem Carol, i el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; o creuar-se amb el director de Comunicació del FC Barcelona, Gabriel Martínez, que va rebre nombroses felicitacions per la seva feina. Hi eren també altres personalitats com el president de l’Acadèmia de Gastronomia, Joan Font; el director de Màrqueting Global de Damm, Jaume Alemany; el managing director d’assegurances d’Accenture, Alex Borrell; o el president de la promotora musical The Project, Tito Ramoneda. En fi, una celebració única, amb molta estrella i amb nombroses mostres que Damm és una empresa estimada per tothom.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat