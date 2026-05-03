Conseqüències de la guerra a l’orient mitjà
El querosè amenaça les vacances, però les aerolínies esquiven la crisi
El Govern, les petrolieres i el sector aeri defensen que el proveïment dels avions a Espanya està garantit, a diferència d’altres països europeus. Les rutes més exposades són les de curta distància i els aeroports regionals.
Sara Ledo
La crisi del querosè derivada de la guerra a l’Orient Mitjà amenaça les vacances d’estiu. A falta de dos mesos perquè comenci la temporada alta per al turisme, la cancel·lació dels vols menys rendibles per part d’algunes aerolínies i l’alça de preus dels bitllets d’avió afegeix incertesa a un període en què Espanya rep més de 20 milions de visitants i revifa la por d’una nova covid per a les aerolínies.
En aquest entorn d’indefinició, no fan cap servei les declaracions de Brussel·les d’alerta contínua. Fa setmanes que l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) i l’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) adverteixen que Europa podria començar a patir escassetat física de subministrament d’aquí quatre o sis setmanes, mentre que a Espanya el missatge que es trasllada és completament oposat: tant el Govern com les petrolieres i el sector aeri defensen que el proveïment està garantit.
Així ho afirmava la primera petroliera del país, Repsol, dijous durant la presentació de resultats del primer trimestre i després d’avançar que incrementarà un 25% la producció de querosè a partir del maig per atendre la demanda i tenir fuel addicional per solucionar els problemes que puguin sorgir de cara a l’estiu. "Mai diguis mai perquè dependrà de l’evolució de la situació, però a la península Ibèrica tenim una situació privilegiada per resistir la situació millor que altres països d’Europa", va afirmar el seu conseller delegat, Josu Jon Imaz, que allunyava així el fantasma d’una possible escassetat de querosè a l’estiu.
Entre l’abril i l’octubre del 2026, les aerolínies que operen a Espanya han programat 260 milions de seients en vols amb origen o destinació al país, cosa que representa un increment del 5,7% respecte a l’estiu passat, segons assenyala l’Associació de Línies Aèries (ALA). Ni Ryanair, ni les companyies del grup IAG ni Air Europa preveuen, de moment, modificar la seva programació d’estiu, tot i que la matriu d’Iberia i Vueling sí que han anticipat un increment de les seves tarifes.
Increment de tarifes
"Pujaran els preus i hi haurà més dificultats econòmiques per comprar bitllets perquè en una economia amenaçada de recessió el consumidor es torna prudent i espera que la situació millori per gastar diners, però els vols no s’aturaran simplement perquè no hi hagi querosè. Les línies aèries, si no tenen querosè aquí, en compraran en un altre lloc; per tant, no passarà que els avions no s’enlairin perquè no hi hagi petroli", assenyala el professor d’entorn econòmic global a l’OBS Business School Eduardo Irastorza.
Coincideix amb aquesta tesi el professor de l’EAE Business School Romà Andreu: "Podríem veure una situació preocupant passat l’estiu, però l’estiu està relativament salvat. Potser es veurà impactat pels preus". El querosè ha augmentat un 99,3% el cost l’últim any fins a vorejar els 1.500 dòlars per tona, segons les dades del principal proveïdor d’informació energètica, Platts, recollides per la IATA. I això afecta les operacions de les aerolínies, ja que el combustible representa entre un 25% i un 30% de costos, de manera que n’hi ha moltes que han optat per apujar les tarifes. Com que l’augment dels costos del combustible no sempre es pot compensar a través del preu dels bitllets, moltes aerolínies han començat a cancel·lar els vols menys rendibles, una pràctica habitual de la indústria. Algunes ho estan comunicant, com Volotea i Lufthansa, i d’altres ho fan però no ho expliquen. "Si un vol no et surt a compte econòmicament i en tens d’altres en què puguis redistribuir passatgers, pots cancel·lar aquest vol. És una mesura que serveix financerament i suposa un estalvi de fuel", explica el catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pere Suau-Sánchez.
El Consell Internacional d’Aeroports d’Europa (ACI Europe) ha posat el focus en els "aeroports regionals", com per exemple els aeròdroms de Vigo, Jerez, Astúries i Bilbao, i també aquells que estan més exposats a aquests ajustos, "ja que la demanda en les rutes en què operen acostuma a ser molt més sensible i elàstica als preus, i per tant menys rendible per a les aerolínies". "Les rutes que estan més exposades són les de curta distància i les dels serveis de rendibilitat més baixa, especialment aquelles que connecten amb països molt dependents del combustible d’aviació importat, com ara el Regne Unit, Alemanya, el Benelux i algunes zones del nord d’Europa", apunta Azza Chammem, analista de crèdit corporatiu de l’agència Scope Ratings.
El professor Andreu, però, descarta que es disminueixi la capacitat aèria a Espanya aquest estiu, ja que el seu atractiu turístic fa que sigui una destinació rendible, de manera que seria l’última que les companyies cancel·larien. "En vols des de qualsevol destinació d’Europa a Barcelona o Màlaga hi pot haver augments de preu, però que les aerolínies disminueixin capacitat ho dubto perquè són rutes amb molta demanda", apunta. Sobretot a l’estiu i més aquest any en què a la demanda habitual s’hi afegeix l’efecte refugi dels turistes que solien anar a països del Mediterrani oriental, exposats al conflicte, i que optaran per Espanya com a destinació segura.
A la pujada de preus i la retallada dels vols menys rendibles s’hi afegeix el tankering: carregar a l’avió més fuel del compte per tenir prou subministrament per fer el vol d’anada i el de tornada. "Si saps que volaràs a un lloc en què el preu del fuel és més alt o en què hi ha menys disponibilitat, pots omplir més quantitat de querosè a l’avió des de l’origen. Hi ha aerolínies que ja han dit que ho faran, però la regulació europea marca límits per una qüestió ambiental", afirma Suau-Sánchez. El gran dubte és saber "quant temps més s’allargarà la situació, ja que d’això en depèn que l’impacte sigui més o menys greu", afegeix.
