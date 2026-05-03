Desenfrenament turístic
Ressorgeix el malestar al Turó de la Rovira per l’incivisme i els botellons
L’atropellament d’un vigilant i l’assalt a uns veïns a casa encenen la reclamació al Carmel per posar fi a la impunitat dels que s’enfilen a la reixa dels búnquers i pugen al turó a beure al mirador de Barcelona ocupat pel turisme.
Jordi Ribalaygue
"¿Ja és net?", demana un agent de la Guàrdia Urbana als companys als búnquers del Carmel. Passen pocs minuts de dos quarts de vuit del vespre, hora de tancament del recinte on es va emplaçar la bateria antiaèria durant la Guerra Civil al Turó de la Rovira, que ha esdevingut el mirador on una multitud de turistes acudeix a Barcelona. "Anem sortint, sisplau", emplaça un policia els visitants, que franquegen la tanca que l’Ajuntament va instal·lar fa tres anys per mirar d’evitar que l’espai històric continués acollint botellons multitudinaris a deshora. Tan aviat com travessa la reixa, la majoria es repenja al peu de la reixa i a qualsevol racó, sense intenció de marxar.
Quatre joves s’asseuen sota la tanca i es reparteixen unes begudes. Després d’uns minuts identificant un presumpte exhibicionista, els urbans posen el cadenat i marxen. Al cap de poc, unes quantes desenes de persones s’han enfilat la tanca. Se’ls veu des de les cases més pròximes al cim o rondant pels camins de la muntanya, plens de gent en certs punts. Els que han escalat la barrera empunyen els mòbils per captar la ciutat en el crepuscle, amb una vista privilegiada quan l’accés està prohibit. La impunitat convida alguns a obrir les primeres llaunes d’una nit que s’endevina llarga, per a empipament dels veïns.
Les escenes són de divendres, però els residents donen fe que les intrusions es repeteixen cada dia, més sovint amb el tràfec de turistes que el bon temps atrau. "S’hauria de desbrossar la zona i requisar-los l’alcohol, però no hi ha manera", es queixa David Mar, membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira. L’entitat tornarà a reclamar en una reunió dilluns amb responsables del districte d’Horta-Guinardó que la Guàrdia Urbana confisqui les begudes als qui facin botellon a la muntanya i intensifiqui controls i sancions als qui saltin la tanca fora de l’horari d’entrada. A més, advoca per reforestar el turó, per dificultar que els qui hi pugen a beure s’acomodin a la costa.
Més contundència
"Amb dues o tres accions contundents en què els fessin fora, n’hi hauria prou perquè corregués la veu i tingués efecte", assenyala la Mar. L’Ajuntament defensa que es manté un dispositiu amb Guàrdia Urbana, agents cívics i controladors de trànsit des del 2023 per "gestionar l’arribada massiva de turistes a les bateries antiaèries". En tot cas, admet que "encara hi ha grups de turistes que incompleixen l’horari de tancament o consumeixen alcohol a la via pública", cosa que s’agreuja amb l’arribada de la primavera i durant l’estiu.
Dos aldarulls recents han encès les reclamacions. Fa un parell de setmanes, uns joves van irrompre a l’escala que puja a la casa de l’Alexander, que viu enganxat al camp clos dels búnquers. Van destrossar les plantes que hi havia als esglaons i després es van encarar amb el veí, que els va instar a sortir del seu domicili. Assegura que es va refugiar amb la seva parella a l’habitatge per evitar que els agredissin.
"Han entrat altres vegades per llançar els testos, de nit i de matinada, però mai s’havien posat tan fatxendes", confessa l’Alexander. Explica que la policia no li va permetre posar filferro amb pues per reforçar el mur, de manera que ha plantat uns cactus al costat de la barrera i uns cartells que avisen de la presència de gossos, però no dissuadeixen gaire els intrusos. "Hi ha punts on és molt fàcil saltar-la. Molts pugen amb la cervesa o amb el vi i després baixen engatats", lamenta.
Atropellaments i incidents
A més, un conductor begut va atropellar diumenge un dels empleats que controlen que no ascendeixin vehicles amb visitants al cim del Turó de la Rovira. Els seus companys afirmen que el pilot va baixar del cotxe per sacsejar la víctima, que va estar durant un dia i mig a l’hospital.
"Cada mes tenim un incident", assegura un vigilant: "Ens han llançat pedres, ens han tret ganivets, aguantem els insults dels guiris... Arriba un moment en què es passen de la ratlla. Venen sobretot a beure, no a veure Barcelona". Un altre guàrdia testifica que un conductor el va estampar contra una tanca: "Volen pujar tant sí com no, és constant, es formen cues i es posen a xiular, tant si és a les cinc com les nou".
El Joan viu davant la tanca i es declara tip de turistes. "Cada dia molesten, cada dia es colen i cada dia esperen que la Guàrdia Urbana marxi per saltar la tanca", protesta el veí, que fa 78 anys que viu a la vora del cim del Turó de la Rovira. En fa tres que uns nois li van clavar una pallissa salvatge. Els havia fotografiats escalant el reixat, que no para de recordar que va costar 1,6 milions d’euros. "No ha solucionat gairebé res", desaprova.
A més, va tenir un desacord amb un altre noi que va sorprendre orinant a la seva porta. El Joan i altres veïns no s’estan de retreure als policies que aconsellen als visitants prendre el camí que ressegueix la tanca quan troben l’accés segellat. "Ara no hi ha festes de 2.000 persones amb DJ com abans, però la barrera ha desplaçat una part del problema, per acostar-lo a les cases adjacents a la tanca i els habitatges del carrer Mühlberg", observa la Mar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat