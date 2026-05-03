Mobilitat
Rodalies recupera dos milions de viatgers després de la crisi de Gelida
L’empresa pública ferroviària va registrar el mes de març 8,4 milions d’usuaris, dos milions més que no pas al febrer, i ja és a prop del 90% de la demanda de fa un any.
Dels trens que van circular al març només el 37,6% van arribar amb poca demora
Pau Lizana Manuel
La demanda de Rodalies va registrar un important repunt al març, una vegada superades les pitjors setmanes de la crisi ferroviària desencadenada després de l’accident mortal de Gelida. Després d’haver registrat poc més de sis milions de viatgers tant al gener com al febrer –i haver-se vist obligats a cancel·lar més de 5.000 trens en dos mesos– la demanda de la xarxa ferroviària catalana va pujar fins a 8,484 milions de viatgers el tercer mes de l’any.
Rodalies, això sí, necessita més empenta per recuperar els registres d’anys anteriors: el març del 2025 hi va haver 9,585 milions de viatgers, més d’un milió més que el 2026. Tot i així, al març ja s’havia recuperat gairebé el 90% del passatge registrat el 2025.
Així ho recullen les dades que Renfe ha publicat amb l’última actualització del seu informe de puntualitat mensual. La remuntada després de les jornades més complicades de crisi també es deixa notar en les circulacions programades, que passen de tot just 12.000 al febrer –quan era tancada una gran part de les línies de l’entramat ferroviari català– a 18.551 al març. De nou, és un registre més dolent que el març del 2025, quan hi va haver 19.573 trens programats. Això es deu, principalment, a la reobertura de línies com l’R8 o l’R3, que estaven completament tallades des del fatídic incident.
Menys cancel·lacions
Així mateix, a diferència del que va passar al gener o febrer, quan molts dels pocs trens que s’havien programat tampoc van complir el seu servei i es van cancel·lar, al març es va complir el 97,6% de les circulacions programades. És a dir, només van quedar suspesos 445 trens. Malgrat que aquest nombre pot semblar alt, són xifres més bones que les del gener i febrer, quan se’n van cancel·lar 2.000 i 3.000, respectivament. El desembre del 2025, abans que no esclatés la crisi, es van cancel·lar 983 trens, gairebé el doble dels que es van suspendre al març. Es pot destacar que els informes de puntualitat que emet mensualment Renfe només inclouen els Rodalies de Barcelona, així que queden fora de l’anàlisi els Regionals o els trens de Rodalies de Lleida, Girona i Tarragona.
Una nota menys positiva s’emporta la puntualitat dels trens. En aquest aspecte, tots els indicadors milloren, però continuen estant lluny d¡un servei òptim. Així les coses, dels trens que van circular al març, només el 37,6% va arribar a la destinació amb menys de cinc minuts de retard.
Si s’analitza estació per estació, únicament el 45,7% dels trens hi va arribar a temps –amb menys de tres minuts de demora– a totes les parades. Mirat sobre el total de circulacions, els combois van presentar una demora mitjana d’1,4 minuts. D’altra banda, els trens que es retardaven més de cinc minuts acabaven acumulant 21,2 minuts de mitjana.
Retards acumulats
Així, en total es van acumular al març 29.622 minuts de retard –gairebé 21 dies–, dels quals el 49,1% va ser causats per l’operació de Renfe, mentre que el 50,9% restant s’atribueix a causes externes, comper exemple la infraestructura o la gestió de la circulació. Són xifres molt millors, això sí, que les que es van produir al febrer, quan es van arribar a registrar fins a 40.000 minuts de retard: gairebé un mes acumulat de demores als trens de Rodalies.
Darrere d’aquesta lleugera millora en els indicadors de puntualitat hi ha la millora de la situació amb les limitacions temporals de velocitat. Durant el març hi va arribar a haver fins a 210 d’aquestes limitacions, segons dades d’Adif, que van afectar d’una manera o una altra totes les línies de Rodalies. Ara encara n’hi ha unes 147, moltes lligades a les obres d’emergència i de manteniment que es van desplegar després de l’accident ferroviari de Gelida.
