Noves drogues
Els Mossos i la fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el ‘superopioide’ cent vegades més fort que el fentanil
La policia adverteix que poden sorgir problemes d’addicció al prendre pastilles amb aquest opioide sintètic: «Si algú es passa de dosi pot morir»
Els agents també detecten un augment de les catinones, una substància sintètica estimulant, vinculat a les trobades ‘chemsex’
Germán González
És cent vegades més potent que l’heroïna i el fentanil, tal com recorda el Pla Nacional sobre Drogues, i la seva presència comença a ser cada vegada més habitual en festes i locals d’oci nocturn a Espanya. Es tracta delsmaçons,una superopioide sintètic que actua sobre el sistema nerviós central i que pot provocar una depressió respiratòria greu. A més, al tractar-se de drogues sintètiques, els maçonsens poden aparèixer adulterats amb altres substàncies més lesives, per la qual cosa augmenta dràsticament la probabilitat d’efectes adversos greus sense que l’usuari en tingui constància. De fet, la primera mort a Espanya vinculada als mocosos es va conèixer setmanes enrere, quan va transcendir que un jove havia mort el 2024 després d’una sobredosi vinculada a aquestes substàncies.
Fonts de la Fiscalia Antidroga apunten que els maça’ns «són unes substàncies molt potents» i constitueixen «un perill cert i enorme per a Europa». Tot i que des de la lluita contra el tràfic d’estupefaents es reconeix que no s’ha detectat tràfic de maçens, sí que s’ha localitzat el seu consum en ambients d’oci nocturn. «Són opioides sintètics de gran potència i, per tant, molt perillosos», remarquen des de la fiscalia.
Segons el subinspector Isaac Cuevas, de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra, s’estan trobant maça-nos entre els estupefaents de disseny que es requisen. Aquesta substància, afegeix el subinspector, produeix efectes similars als de l’heroïna, però es presenta en diferents formats com les pastilles.
El mazeno es va detectar per primera vegada a Espanya a Valladolid l’any passat
«Els joves es poden enganxar a l’heroïna sense saber-ho al prendre aquestes pastilles en festes o zones d’oci nocturn», explica el subinspector. «El consum ens preocupa, ja que realment crea problemes de salut: si algú es passa una mica de dosis al barrejar aquesta substància amb d’altres pot morir».
Cuevas també destaca que no es necessita «una quantitat elevada» d’aquestes pastilles per provocar una reacció mortal. Des de Mossos assenyalen que s’està en contacte amb els laboratoris de toxicologia que analitzen les drogues de disseny agafades en operacions per aclarir la seva composició i el risc potencial per a la salut. «Volem que ens alertin immediatament si detecten nita’ns», afirma el subinspector.
Detectat a Valladolid
El sistema Espanyol d’Alerta Temprana (SEAT) del Pla Nacional sobre Drogues va detectar per primera vegada maçó a Espanya en dues mostres –un ‘tripi’ (LSD) amb els logos ‘THE WORLD’ i ‘TEMPERANCE-The moon’ i pols groga– recollides el maig del 2025 a Valladolid. Al seu informe, aquest organisme remarcava que «petites quantitats poden provocar ràpidament intoxicacions potencialment mortals, per parada cardiorespiratòria, quan es prenen per via oral o subllingual». També afegien que els ‘tripis’ són «formats psicodèlics» i sovint són consumits per persones sense experiència prèvia amb opioides». La ingestió d’un de sol «pot provocar una intoxicació greu».
Del cas del jove mort l’agost del 2024, que va ser analitzat pel Grup de Toxicologia Clínica del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Navarra, se sap que va ser traslladat a l’hospital dies abans de la seva mort després de perdre la consciència al consumir una dosi indeterminada de maçazeno. En les proves, no obstant, no van trobar rastres d’aquesta substància. Després de ser atès, el jove va ser donat d’alta i va morir poc després de tornar a consumir altres drogues a casa seva.
Augmenta el tràfic de catinones
Més enllà dels mocosos, des de la Fiscalia també alerten de l’increment de catinones sintètiques intervingudes pels cossos de seguretat. Es tracta d’unes drogues estimulants, similars a les amfetamines i derivades del khat, una planta africana. Els Mossos van començar a detectar-les a Catalunya fa uns cinc anys, després de la pandèmia, ja que és un tipus d’estupefaent molt barat de produir i el seu preu es dispara al mercat il·lícit, tot i que no arriba als alts preus d’altres drogues sintètiques.
La policia ha constatat també un augment de les catinones de composició pura. Fins fa poc, l’habitual era que es barregessin amb altres substàncies, com l’èxtasi o la cocaïna. «L’afectació, depenent del component químic, pot provocar que una pastilla tingui uns efectes més greus del que la gent pensa», remarca el subinspector Cuevas.
La policia entén que la percepció del risc davant aquestes drogues és menor perquè la seva forma de consum és menys agressiva que altres substàncies que s’injecten o s’esnifen
El comandament policial afegeix que sovint es banalitza el seu consum, que s’ha expandit per tot Europa a l’estar relacionat amb la nit i les zones d’oci. De fet, un gran nombre de consumidors són joves que prenen aquest tipus d’estupefaents quan surten de festa. «El seu consum és menys agressiu que el d’altres substàncies», apunta el policia, ja que ni s’injecten ni s’esnifen.
Per al subinspector, el consumidor «està molt més obert a la droga sintètica, té la sensació que prendre’s una pastilla de festa és una decisió personal i no és nociu». A més, remarca que no se sol ser conscient que la demanda d’aquestes drogues condueix al seu tràfic.
Aquestes substàncies sintètiques solen procedir de laboratoris situats als Països Baixos: les màfies locals van començar amb la producció de marihuana i després es van passar a aquestes drogues al requerir menys infraestructura i esforços en la distribució. Principalment, aquestes partides es distribueixen per tot Europa ocults en paquets –ja que es tracta de pastilles petites– i camuflats amb altres productes com sals de bany o fertilitzant per a les plantes. Es pot dir que les duanes tenen dificultats per detectar la composició d’aquests productes.
‘Chemsex’ i festivals de música
En els últims anys, els Mossos també han detectat un augment de les catinones sintètiques a les anomenades festes ‘chemsex’ a causa del seu efecte estimulant –semblant a les amfetamines–, desinhibidor i que permet allargar l’activitat sexual. En aquest sentit, la policia catalana apunta que una altra via d’entrada d’aquestes substàncies és a través del turisme homosexual que participa en aquest tipus de trobades i que viatja amb aquest tipus de substàncies amagades a l’equipatge. Apunta el comandament policial que sovint i stespersones no són conscients d’estar traficant, ja que es tracta de quantitats petites que es distribueixen o venen a altres participants durant la trobada.
Les principals ‘cuines’ de drogues de disseny es troben a Holanda i es distribueixen per Europa sobretot per paqueteria
En ocasions, l’alerta s’activa perquè el servei de neteja troba restes d’aquestes pastilles en pisos turístics de Barcelona on s’ha celebrat una trobada d’aquest tipus. Els Mossos, després de comprovar que aquestes petites quantitats són drogues de disseny, inicien una investigació per mirar de trobar els traficants. En aquest sentit, els agents controlen persones relacionades amb aquests ambients que viatgen als Països Baixos o reben paquets d’aquest país.
D’altra banda, els Mossos tenen controlades organitzacions de narcotraficants que, a més de la marihuana i l’haixix, també comercien amb drogues sintètiques. Aquestes màfies solen portar la producció d’Holanda per distribuir-la en zones de lleure o festivals de música, un mercat emergent, ja que cada vegada n’hi ha més. Malgrat això, els agents recorden que a Catalunya amb prou feines existeixen laboratoris per produir aquests estupefaents: s’han desarticulat tots els intents per establir-ne un d’important.
La policia no descarta que existeixin ‘cuines’ més petites en les quals es reben drogues sintètiques per intentar potenciar-ne els efectes amb precursors, l’obtenció dels quals pot ser legal. Solen procedir principalment de la Xina i altres països asiàtics i els agents solen tenir controlats aquests enviaments per detectar laboratoris clandestins associats amb l’MDMA.
