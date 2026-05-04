Ignacio de la Calzada, advocat laboralista, avisa sobre els treballadors que surten a fumar: «Sempre genera conflictes»
L’expert en dret va proposar establir un protocol clar per evitar sancions als treballadors que fumen fora del seu temps de descans
Ricardo Castelló
Passen els anys i continua el debat sobre aquells treballadors que surten a fumar durant la jornada laboral. A Espanya, no és un dret reconegut i les empreses poden obligar a fitxar i a recuperar el temps perdut, segons el Tribunal Suprem. Per aquesta raó, l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada va explicar que això pot tenir moltes conseqüències negatives i va decidir compartir la solució per posar fi a aquest problema.
L’expert en dret va començar dient que «si tens una empresa i el problema és que molts treballadors estan fumant, aquesta és la solució». En primer lloc, va voler deixar clar que «fumar durant el temps de descans és totalment legal».
«Com sabeu, durant un descans entre jornades, durant el descans d’una jornada continuada, el treballador pot fer pràcticament el que vulgui. Si està fumant durant aquest descans, fantàstic», va assenyalar.
No obstant això, l’advocat laboralista va matisar que hi ha un altre tipus de cas: «Hi ha altres treballadors que, en jornades llargues i no dins del seu dret al descans, surten a fumar cinc minuts, res, una cigarreta, tres minuts, cinc, i així de manera reiterada; doncs l’empresa els pot reclamar aquest temps com a temps de treball i l’han de recuperar».
A banda, De la Calzada va avisar que «fins i tot, en algunes ocasions, se’ls podria descomptar».
«La qüestió és que aquest temps que es dedica a fumar no és descans, es pot sancionar i, fins i tot, evidentment, si es fa de manera reiterada i després d’avisos previs, podria arribar al teu acomiadament», va admetre.
La solució que va proposar l’advocat laboralista és que «el més important és establir un protocol i un procediment, un reglament a l’empresa en què s’indiqui, evidentment, la prohibició expressa».
El que ell faria seria el següent: «Per exemple, prohibir fumar fora del temps de descans i deixar clar que, en tot cas, només està permès únicament i exclusivament durant els descansos de 15, 20 o 30 minuts que es tinguin».
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»