La societat. Una delicada situació fiscal
L’Agència Tributària va declarar el 2022 "fallida" l’empresa acusada
Roberto Bécares
Shirtum Europa, S.L.U., la societat acusada del frau milionari de les criptomonedes i NFTs en la qual estan involucrats futbolistes d’elit, va ser declarada "fallida" per l’Agència Tributària ja en l’exercici 2022. El Registre Mercantil va tancar la seva fitxa registral el febrer passat per no dipositar els seus comptes anuals de manera reiterada. Així consta en la nova documentació de l’ampliació de la querella aportada pels querellants davant el jutjat de Barcelona que instrueix la causa.
Segons el portaveu de les víctimes afectades pel cas, la delicada situació fiscal de Shirtum va ser comunicada pels mateixos querellats en la seva documentació de defensa, on, d’acord amb l’ampliació de querella, "s’acredita que l’empresa querellada s’hauria apropiat de les retencions de l’IRPF del primer, segon i tercer trimestre de l’any 2022 (model 111), ja que no les ha abonat a l’AEAT (Agència Tributària) com correspon".
Per aquest motiu, l’Agència Tributària va emetre les corresponents diligències d’embargament que han resultat infructuoses a causa que l’esmentada societat no té béns i drets en prou quantia per cobrir l’import dels deutes urgits. Com a conseqüència d’això, l’AEAT va declarar responsable subsidiari dels deutes tributaris de Shirtum Europa, S.L.U. el seu exadministrador únic, i també querellat, José Emilio S. S.
D’acord amb la documentació aportada al jutjat de Barcelona, la societat es va donar de baixa en l’impost d’activitats econòmiques el mes de juliol de l’any 2022, de la qual cosa s’infereix el seu cessament absolut d’activitat, tot i que no s’hagués extingit jurídicament, ja que "a partir d’aquesta data la societat no té relacions comercials, no s’aprecia activitat en cap dels exercicis (ni ingressos ni despeses), es presenten declaracions de liquidacions amb resultat 38 negatiu/sense activitat, no hi ha cap saldo en els comptes i l’empresa dona de baixa els seus treballadors a la Seguretat Social".
