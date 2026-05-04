Succés
Els Mossos investiguen un tiroteig de matinada en un bar del barri de la Torrassa de l’Hospitalet
La policia catalana ha trobat cinc beines al local on es va produir l’incident, tot i que per ara no consten ferits ni detinguts
Àlex Rebollo
Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig que ha tingut lloc en un bar de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) durant la matinada d’aquest dilluns 4 de maig. Fonts de la policia catalana relaten a aquest diari que han rebut un avís cap a les 6.30 hores de diversos residents de la zona que han sentit «detonacions» al barri.
Els fets han ocorregut en un local ubicat a la rambla Catalana, al barri de la Torrassa. Amb tot, quan els agents han arribat al lloc dels fets, ja no hi havia ningú. Això sí, en un primer reconeixement de la zona, els Mossos han trobat cinc beines ja detonades al bar.
Ara per ara, no consten ferits per aquest succeso des de la policia catalana expliquen que tampoc s’ha produït cap detenció, tot i que les indagacions segueixen en marxes. Des que el tiroteig ha passat, els agents es troben recollint informació, buscant testimonis i revisant les càmeres de la zona amb l’objectiu de trobar indicis que els permetin esclavitzar l’ocorregut.
Una altra baralla
Aquest mateix cap de setmana, els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 28 anys per agredir-ne un altre en una baralla, també, a l’Hospitalet de Llobregat. Així ho va avançar ‘El Caso’ i ho van confirmar fonts policials a l’ACN. Els fets van tenir lloc a les 23.00 hores de divendres al carrer Virge dels Desemparats de la segona ciutat de Catalunya, al barri de la Torrassa. Diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar fins al punt, així com diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre el ferit i el van traslladar a un centre hospitalari.
La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos de l’Hospitalet treballa també per aclarir els motius d’aquesta baralla i per identificar altres persones implicades.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»