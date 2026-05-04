Al Palau de Pedralbes
El Rei presideix a Barcelona l’entrega dels Premios Nacionales de Investigación: «Amb el talent científic per si sol no n’hi ha prou: fa falta suport»
El monarca reivindica el paper de la ciència en un context global de «transformacions profundes»
Beatriz Pérez
El rei Felip VI ha presidit aquest dilluns a Barcelona l’entrega, per part del Ministeri de Ciència, dels Premios Nacionales de Investigación 2025. En la seva intervenció, Felip VI –que va ser a Barcelona fa tot just dues setmanes per inaugurar el CaixaResearch Institute, centre especialitzat en immunologia– ha reivindicat la necessitat que el «talent científic» sigui «acompanyat, avalat, sostingut i reconegut» tant per «persones» com «institucions». El Rei també ha reivindicat el paper de la ciència i la investigació en un context global de «transformacions profundes».
Els guardons, dotats amb 30.000 euros cada un, reconeixen aquells investigadors que destaquen per la seva trajectòria i rellevància internacional en les seves respectives àrees, així com el mèrit de persones de menys de 40 anys que hagin assolit fites destacades. Un total de 20 investigadors, la meitat de menys de 40 anys, han rebut aquest dilluns el seu guardó. En aquesta edició, la meitat de tots els premiats i premiades treballen en institucions científiques de Catalunya.
L’entrega de premis ha tingut lloc al Palau de Pedralbes, on, cap a les 12.30 hores del migdia, han rebut al Rei el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. «Barcelona s’ha consolidat com un dels principals pols d’investigació del sud d’Europa», ha dit la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.
Morant ha destacat «una altra virtut» del «lideratge» de Barcelona: «la generositat». «Barcelona contribueix al fet que Espanya tingui una veu pròpia en els consensos científics», ha dit Morant, que a més ha remarcat que aquests reus reconeixen «trajectòries exemplars». «La ciència no és un luxe, sinó un pilar dels drets humans. Ha d’ocupar un lloc central. La ciència pública s’ha de desenvolupar al sentit del bé comú, i aquesta és la veu d’Espanya i d’Europa», ha conclòs Morant. Al costat d’ella, el president Illa ha reivindicat que «la ciència no entén de fronteres» i també ha tret pit «dels més de 33.000 investigadors» de Catalunya. «Creiem en el model d’investigaciñon europeu, al servei de les persones i de la raó. Alguns països retallada en ciència. Nosaltres som un Govern prociència», ha dit Illa.
Barcelona, ciutat «de referència»
Per la seva banda, el Rei ha qualificat Barcelona com «una ciutat de referència a Espanya i Europa», en la qual «la ciència, la cultura i la indústria dialoguen entre si, amb una clara vocació internacional». Per justificar-ho, ha posat com a exemple la inauguració del CaixaResearch Institute el 24 d’abril, el primer centre de la península Ibèrica que focalitza la seva activitat en la investigació en la immunologia. Aquest nou centre d’investigació compta amb una inversió de 100 milions d’euros, disposarà de 20.000 metres quadrats dedicats a la immunologia i preveu acollir, quan arribi a la seva màxima expansió, fins a 500 professionals, 425 d’ells científics.
«El propòsit de posar el coneixement al servei de la societat és el que avui, en la complexitat que vivim, adquireix un relleu singular», ha remarcat el monarca, que ha alertat que aquesta època de «transformacions profundes» afecten aspectes com «la seguretat, l’energia, la salut, l’entorn rural o la tecnologia». A més, destacat la figura del català Narcís Monturiol, que va dissenyar al segle XIX un submarí pioner, una «idea avançada al seu temps» que no va passar de la fase experimental al no tenir suport econòmic. «Amb el talent per si sol no n’hi ha prou. Necessita ser acompanyat, avalat, sostingut i reconegut. I això no és possible sense persones i institucions», ha dit Felip VI.
Els investigadors premiats
Els guardons, dotats amb 30.000 euros per a cada modalitat, distingeixen aquelles persones investigadores d’Espanya que destaquen per la seva trajectòria i rellevància internacional i reconeixen el mèrit de joves – de fins a 40 anys – que hagin assolit fites rellevants en les primeres etapes de les seves carreres investigadores.
En aquesta edició, els premiats han sobresortit en camps d’investigació centrats en la biologia molecular, la genòmica, l’enginyeria aplicada, l’estudi dels ecosistemes, la física, la química, les matemàtiques, la intel·ligència artificial o les ciències socials, entre altres àrees.
Els guardonats amb els Premis Nacionals d’Investigació són: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez i Montserrat Guillen Estany.
Els premis Nacionales d’Investigació per a Joves han sigut per a Arnau Sebé Pedrós, Sergi Abadal Cavallé, Marta Sánchez De la Torre, Melissa García Caballero, Marcos Fernández Martínez, María José Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández i Enrique Hernández Pérez.
