Iniciativa polèmica
Tres dels quatre instituts de l’Urgell que formaven part del pla pilot dels Mossos el rebutgen
Amb aquests són ja quatre els instituts que han comunicat voler abandonar el pla, més els tres de Vic els claustres dels quals han votat en la mateixa direcció
Esther Niubó, sobre la introducció de mossos d’esquadra en escoles i instituts: «Hi ha hagut una reacció molt exagerada»
El Periódico
El polèmic pla pilot per introduir mossos d’esquadra en centres educatius catalans per realitzar tasques de mediació i prevenció suma noves baixes. A més dels dos centres que havien renunciat a seguir en el pla confirmats per la conselleria dijous passat – el Margarida Xirgu de l’Hospitalet i l’ Institut Costafreda de Tàrrega –, aquest dilluns han assenyalat que han demanat també donar-se de baixa dos més: els instituts Ribera d’Ondara d ’ Agramunt i Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, segons han confirmat les direccions dels centres a l’ACN.
D’aquesta manera, han anunciat la seva voluntat d’abandonar el pla tres dels quatre centres a la comarca de l’Urgell. La direcció del quart centre de la comarca en el pla pilot, l’Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, ha declinat pronunciar-se a l’ACN sobre si manté o rebutja la seva participació en el pla; igual que la Conselleria d’Educació, que assegura que no informarà més sobre el pla pilot fins que es presentin els seus resultats al desembre.
Sí que ha parlat sobre el pla la consellera aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha titllat de «molt exagerada» la reacció social al pla, i ha atribuït les baixes a «una reacció de les direccions després de la crispació generada per la notícia», «per no sumar tensió a la situació».
Noves votacions
A més dels tres centres de l’Urgell i el de l’Hospitalet, el projecte també ha rebut el rebuig per unanimitat dels membres del claustre dels instituts La Plana, Jaume Callís i Comtat d’Osona, de Vic; i aquesta setmana la seva retirada se sotmetrà a votació a l’Institut de Vic i l ’Eugeni d’Ors de l’Hospitalet.
Davant aquest degoteig de baixes, la conselleria anunciava dijous passat que un nou centre del Prat ha demanat afegir-se al pla.
