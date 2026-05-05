Comunicat oficial
Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de "conflicte d’interès"
L’especialista acusa els mitjans de comunicació de "retardar" el desenvolupament de la seva teràpia en "generar una desconfiança injusta sobre la investigació", que ha recaptat fins a 3,6 milions d’euros a partir de donacions privades
Valentina Raffio
Una setmana després que l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units anunciés la retirada de l’article científic de Mariano Barbacid sobre càncer de pàncrees per "conflictes d’interès no declarats", el científic ha anunciat que es desvincula de l’empresa Vega Oncotargets i que renuncia a les dues patents sol·licitades per continuar testant aquests tractaments experimentals als laboratoris. Segons afirma el doctor en un comunicat remès per la seva advocada, la decisió deriva del que ell considera que ha estat "una campanya mediàtica d’insídies sense fonament" amb la qual s’ha intentat vincular el seu projecte amb "un ànim espuri d’enriquiment". "Res més lluny de la realitat", sosté l’investigador, que en només dos mesos va aconseguir recaptar 3,6 milions d’euros de donacions per continuar investigant al seu laboratori el funcionament d’aquesta triple teràpia en models de ratolins (i no en pacients, tal com van insinuar algunes veus just després de donar-se a conèixer els primers resultats dels estudis preclínics).
L’equip de Barbacid va publicar a principis del mes de desembre un estudi científic en què es relatava l’èxit d’una triple teràpia farmacològica contra un model de càncer de pàncrees en un total de 45 ratolins de laboratori. El treball es va publicar a la revista científica "PNAS", una publicació de gran prestigi que pertany a l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units i que, per política editorial, afavoreix la publicació d’investigacions dels seus membres com, en aquest cas, els treballs de Barbacid. En l’estudi original, ni el científic ni altres membres del seu equip van declarar la fundació d’una empresa i la sol·licitud de diverses patents per a l’eventual explotació comercial d’aquesta teràpia encara en fase experimental. Segons va declarar l’investigador més tard, això va ser fruit d’un oblit i, per tant, des del seu punt de vista, va ser "sense mala fe ni voluntat d’ocultació". Però tot just tres mesos després de la publicació, i després de l’enorme "boom" mediàtic generat per la notícia, la revista va comunicar al científic la retirada del seu article a causa de l’existència d’"un conflicte d’interessos rellevant no revelat". I, tot i així, Barbacid va prosseguir durant un mes i mig la captació de fons per a la seva investigació sense donar a conèixer aquest fet.
Crítiques al treball
En un comunicat remès aquest dimarts per l’equip legal de Barbacid, el científic afirma ser víctima d’una "campanya mediàtica d’insídies sense fonament que pretén vincular el meu projecte" amb "un ànim espuri d’enriquiment" arran del llançament de la campanya per recaptar fons, la creació de l’empresa i la sol·licitud de patents que ell mateix va establir per continuar testant aquestes teràpies en animals i desenvolupar alternatives farmacològiques menys tòxiques que les utilitzades en els primers estudis clínics. En la seva declaració, l’investigador sosté que, en resposta a les acusacions, renuncia a totes les seves accions de Vega Oncotargets, "valorades en 750 euros", així com a la titularitat de les dues sol·licituds de patents que pertanyen al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) que, segons constata en la seva declaració, són "de valor nul". En aquest sentit, Barbacid també acusa els mitjans de comunicació de "retardar" el desenvolupament de la seva teràpia en "generar una desconfiança injusta sobre la investigació".
El científic afirma que les seves accions de l’empresa estan valorades en 750 euros i que les dues sol·licituds de patents són "de valor nul"
El treball de Barbacid també ha estat criticat per la comunitat científica per despertar falses expectatives sobre els resultats d’aquest tractament i, sobretot, les insinuacions de la seva possible aplicació en pacients. En un primer moment, de fet, els resultats d’aquesta teràpia experimental aplicada en 45 ratolins no van transcendir més enllà dels portals especialitzats. Però la cosa va canviar el 27 de gener, quan Barbacid, en col·laboració amb la Fundació Cris contra el Càncer, va convocar una roda de premsa multitudinària per anunciar els resultats de la investigació i obrir una campanya per recaptar fons amb la promesa de traslladar aquesta teràpia a estudis clínics i, finalment, a pacients. La notícia, replicada per programes com "El Hormiguero", ràpidament va escalar fins a donar lloc a titulars molt sensacionalistes (i falsos) com els que van afirmar que s’havia descobert una cura contra el càncer de pàncrees i que aviat es podria aplicar en persones malaltes. Davant d’això, mitjans com EL PERIÓDICO van publicar diversos articles precisant que la proposta de Barbacid requeriria almenys tres anys més de proves en ratolins i que "encara no hi ha data per als assajos en humans", segons va reconèixer la investigadora Carmen Guerra, número dos de l’equip de Barbacid, en una entrevista amb aquest diari.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»