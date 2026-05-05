Reforestació de les ciutats
Un ‘boom’ de comandes després de la sequera dificulta la reposició d’arbres a l’àrea de Barcelona
La capital i altres ciutats topen amb problemes de subministrament de varietats molt sol·licitades i exemplars amb troncs gruixuts per suplir la vegetació arrasada per dos anys amb escassetat de pluges i restriccions en el consum d’aigua
Jordi Ribalaygue
Entre les víctimes que es va cobrar, l’ última sequera a Catalunya es va acarnissar amb l’arbratge de ciutats i pobles. Només a Barcelona van morir 7.500 exemplars mentre les restriccions hídriques es van mantenir vigents entre febrer del 2023 i abril del 2025. A fi de les limitacions al consum d’aigua fa un any, les comandes dels ajuntaments als vivers catalans van créixer per reposar la vegetació desaprofitada. La sembra ha sigut intensa en els últims mesos: a últims del 2025, la capital catalana havia reemplaçat 5.200 arbres abatuts per la temporada sense gairebé pluja i, a finals d’abril, eren uns 7.000, a prop del 93% dels que van ser arrasats. No obstant, no tot el que es va perdre s’ha pogut substituir encara a l’àrea de Barcelona. De fet, la capital i altres municipis han topat amb dificultats per proveir-se dels arbres que han requerit per esborrar el rastre de la sequera als carrers.
«Tenim problemes de subministrament, estem intentant comprar però no ens subministren tots els que demanem», va explicar el director d’espai públic del districte de Sant Martí, Joan Carles Altamirano, en un consell de barri a principis d’abril. Va exposar que el consistori va sol·licitar «un nombre elevat d’arbres quan va acabar la sequera» però va afirmar que hi ha hagut escassetat d’exemplars: «Vam intentar comprar arbres per replantar i als vivers se’ls havia mort una gran quantitat; a més, tots els ajuntaments estaven alhora intentant comprar arbres, amb la qual cosa n’hi havia molts menys dels que els ajuntaments estaven intentant comprar».
«Hi ha hagut un problema de falta d’estoc d’algunes varietats i, en algun cas, s’han esgotat», coincideix el president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Miquel Marín. Afegeix que la «falta de planificació» també contribueix que no predominin certes classes d’arbre. «Els viveristes assumeixen un risc preparant unes espècies sense un altre criteri que la seva intuïció», recalca. «La seva temporada comença cap a l’octubre i ara s’acaba –il·lustra–. Si m’encarreguen un projecte a l’octubre, em preocuparé per localitzar 20 arbres d’un determinat tipus però, actualment, és fàcil no poder aconseguir tot el que es demana».
«Hi ha set o vuit varietats que tothom busca en aquest moment», apunta el president de la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya, David Borda. Infiere que, «si tots busquen el mateix, arriba un moment en què no hi ha estoc». Entre els més buscats, cita l ’arc de Montpeller («tenir-lo ara és or», diuen als vivers), el lledoner (reclama poca aigua), el teix (estilitzat i idoni per a vies estretes) i l’arc comú.
Any preelectoral
El productor esmenta que es va donar una escalada «molt gran» de comandes dels ajuntaments després d’aixecar-se el decret per la sequera. «Hi va haver un increment l’any passat que està aguantant en aquest, les previsions per a la tardor i l’any que ve són bones i, a més, serà any electoral, que és sinònim de manteniment», avalua.
Borda testifica que les queixes per les carències d’existències procedeixen «des del gener» de diferents localitats, «sobretot de l’àrea de Barcelona». «Certes varietats falten però, si els tècnics són prou diligents i professionals, n’hi ha d’altres per suplir i, si no, han de demorar-se sis mesos i esperar-se a la pròxima campanya», resol.
El viverista nega que la sequera hagi delmat les més de 200 empreses que cultiven plantes a la comunitat. Encara més, defensa que la producció és equiparable als nivells previs a la sequera: «Hi ha arbres i qui ha planificat els té. I qui no fa previsió i vol anar als preus d’anys enrere, no els trobarà. Si una ciutat s’ha quedat sense plantar, és perquè ha anat tard o perquè no tenia prou pressupost per al que buscava, perquè les plantes estan pujant de preu pels costos, que s’han encarit».
Menys gruixuts
Segons diverses fonts, la principal insuficiència rau que no abunden les talles de tronc de més gruix, a partir de 18 o 20 centímetres de diàmetre i que requereixen uns anys de creixement. «S’han esgotat en moltes espècies i, a l’obra pública, no és el mateix arbres de 12 centímetres de perímetre que d’altres de més grans», distingeix un tècnic d’una empresa de jardineria.
«Aquest és el problema, hem d’esperar que creixin –prossegueix–. Són calibres molt vulnerables, fins i tot si un nen s’agafa a l’arbre. Hi ha tipus en què 14 o 16 centímetres ja són un problema i estem cada vegada reduint més la mida del que s’elegeix perquè, altrament, es requereix temps. És difícil trobar amb lledoners de 18 a 20 centímetres. També es busquen exemplars ben formats i similars entre ells, cosa que també és una dificultat».
«Es demanen perímetres grans perquè tenen millor aparença i per fer front al vandalisme», comenta Marín. Explica que, en la seva absència, es proposa a les administracions canviar d’espècie o de gruix de tronc, cosa que no sempre s’accepta: «Si es vol un lledoner, cal conformar-se amb un de 16 a 18 centímetres. Habitualment, els projectes no es queden sense plantar, sinó que s’opta per una altra varietat o un calibre justament inferior al que es busca».
«Segons varietats i calibres, s’han acabat, i se’n necessiten tres, quatre o cinc anys per reposar-los», abunda Borda. Afegeix que, més que els efectes de la sequera, els vivers han notat un ascens dels encàrrecs de les ciutats perquè «estan obligades a canviar la tipologia d’arbratge per les onades de calor i la contaminació». «Sobretot es demanen lledoners, alzines, arbres mediterranis... Són varietats que han vingut per quedar-se», entreveu.
Precisament, el canvi climàtic empeny a alcaldies d’altres estats europeus a adquirir espècies resistents a les altes temperatures als vivers catalans. «Venen a comprar-les perquè, als seus països, poden valer el doble i allà no produeixen tant», argumenta Borda. «Allà a dalt també fa més calor i hem venut molt a Holanda, Alemanya... S’han mogut abans que alguns d’aquí», sentència.
