"Cal més seguretat"
Els veïns del barri de Finestrelles, a Esplugues, que van assistir a l’acte convocat en record a la víctima apunyalada dissabte es van mostrar consternats. Els Mossos neguen que el crim sigui un atac terrorista i apunten a un brot psicòtic de l’homicida, mentre l’alcalde rebutja els "discursos d’odi".
Gerardo Santos
L’apunyalament mortal d’una noia dissabte al matí al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, ha deixat el municipi consternat. En els actes de record celebrats ahir en memòria de la víctima, d’origen xinès i resident al municipi des de feia poc més d’un any, diversos assistents van coincidir a reclamar "més seguretat". Els missatges i notícies falses a les xarxes socials sobre un suposat mòbil terrorista de l’agressor, un home d’origen magrebí que segons alguns veïns va dir "Al·là és gran" en el moment de l’atac, van enrarir encara més la jornada. Els Mossos d’Esquadra van rebutjar de ple aquesta hipòtesi i van assegurar a EL PERIÓDICO que l’homicidi no s’està investigant com un atac terrorista. A aquesta conclusió van arribar després de revisar tant l’historial del sospitós com si havia patit un procés de radicalització cap a postulats gihadistes, extrem descartat.
En aquest sentit, els agents no van donar cap credibilitat als crits que, segons els veïns, l’atacant va proferir en l’atac, i van concloure que, presumptament, hauria patit algun tipus de brot psicòtic que el va portar a enfrontar-se amb persones que anaven pel carrer en aquesta zona i a atacar la víctima. En aquest sentit, fonts de la investigació, que encara segueix sota secret de sumari, apunten que la víctima podria haver estat escollida a l’atzar.
El detingut espera ser examinat per un metge forense perquè pugui dictaminar el seu estat mental. Fonts policials creuen que l’home té les seves facultats mentals alterades i feia dies que era conflictiu a la zona. Els agents també indaguen el temps que vivia a Espanya i si té domicili conegut. L’alcalde, Eduard Sanz, va assegurar que l’agressor no era d’Esplugues, va confirmar la hipòtesi del "brot mental" i al temps, com el conjunt d’autoritats, va rebutjar els "discursos d’odi".
Dos actes, amb una afluència total d’unes 300 persones, es van succeir a la ciutat ahir a la tarda (últim dels dos dies de dol decretats per l’Ajuntament d’Esplugues) amb el mateix teló de fons. El primer, un minut de silenci oficial, convocat a les 18.00 hores pel govern municipal, davant de la casa consistorial. Mitja hora més tard va tenir lloc a la petita capella del parc de Pompeu Fabra, al barri de Finestrelles, una ofrena floral convocada per l’associació de veïns. Entre els dos actes, Vox va convocar una concentració davant l’Ajuntament.
"El barri està consternat", va afirmar Jordi Pontacq, veí de Finestrelles i membre de l’associació de veïns. La Teresa i el Diego, dos residents més del barri, es van acostar fins a l’homenatge per dipositar unes flors: "Cal més seguretat", va indicar la Teresa, posant paraules a una inquietud general. Diego, que treballa com a vigilant de seguretat en una mancomunitat de veïns del mateix barri, va advertir que a les nits i per la zona "passen menys patrulles de policia de les quals voldríem". Tots dos van assegurar que mai abans havien vist l’agressor.
Incivisme
Pontacq va assegurar que tot i que es tracta d’una zona "tranquil·la", en els últims temps ha "crescut l’incivisme". El barri limita amb el parc de Collserola i, tot i el creixement de població, conserva carrers menys densament habitats que altres zones més cèntriques. Segons Pontacq, alguns grups de joves s’hi desplacen per fer-hi botellots i també hi ha persones sense llar que hi passen la nit, especialment a l’entorn entre l’Hospital Sant Joan de Déu i la B-23. Un dels assistents al minut de silenci i a l’ofrena floral va ser José Luis Pardo, el veí que va acudir en defensa de la víctima, a qui no coneixia, i que va resultar ferit. Flanquejat per simpatitzants i militants d’Aliança Catalana, va recordar els fets: "Aquell dia vaig baixar per agafar el cotxe, que tenia una multa, i a l’intentar pagar-la vaig sentir crits. Li vaig cridar l’atenció a l’agressor i, quan m’hi vaig acostar, vaig veure que portava un ganivet gran", va relatar, visiblement emocionat. Pardo també va afirmar que no va poder sentir si l’agressor va proferir cap crit en àrab.
