Canvis en el Bo Lloguer Jove a partir del 2026: la norma que afecta els joves nascuts entre el 1991 i el 2008
El Govern espanyol destina 200 milions d’euros anuals per facilitar l’accés a l’habitatge
Ricardo Castelló
Canvis en el Bo Lloguer Jove a partir d’aquest any. Es tracta d’un ajut estatal de fins a 300 euros mensuals, tot i que pot variar segons el cas entre 250 i 400 euros en determinades zones específiques. S’adreça a joves d’entre 18 i 35 anys que lloguin un habitatge o una habitació i tinguin ingressos limitats. La subvenció se sol·licita a les comunitats autònomes, però els terminis varien.
El pla aprovat pel Govern espanyol «estableix noves mesures per facilitar-te l’accés a un habitatge, ja sigui amb ajuts directes o incrementant el parc d’habitatges socials a preus assequibles». Des del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana asseguren que «com a ajut per a l’accés a l’habitatge s’ha dotat una partida de 200 milions d’euros anuals, que estarà vigent durant els dos pròxims anys».
Els requisits que cal tenir en compte per presentar la sol·licitud són: tenir entre 18 i 35 anys, acreditar rendes del treball i que els ingressos anuals siguin, amb caràcter general, inferiors a tres vegades l’IPREM. En tot cas, sempre cal tenir en compte què concreta la convocatòria de cada comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla a aquest efecte.
Pel que fa a la quantia, l’ajut és de 250 euros mensuals. És compatible amb altres ajuts del Pla estatal d’habitatge, cosa que significa que es pot cobrir fins al 40% de la diferència entre el preu del lloguer i el Bo Lloguer Jove, amb un límit total que no pot superar el 75% de la renda del lloguer.
Respecte a la durada, el bo es concedeix per un període màxim de dos anys. Durant aquest temps, la persona beneficiària pot rebre fins a un total de 6.000 euros, distribuïts en pagaments mensuals de 250 euros. Això permet disposar d’un suport estable durant un període prolongat per fer front al cost del lloguer.
Aquests són els objectius del Bo Lloguer Jove
Facilitar l’accés dels joves a l’habitatge
Amb caràcter general, a tot el territori
Oferir una línia d’ajuts que cobreixi l’assegurança d’impagament, a través del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025
Ampliar l’oferta a preus assequibles
Com se sol·licita l’ajut i quin termini hi ha?
Per demanar l’ajut, els ciutadans s’han d’adreçar a l’administració corresponent del lloc on estigui ubicat l’habitatge llogat o que es vol llogar, ja que són aquestes administracions les que publicaran les convocatòries de l’ajut. El termini depèn de cada comunitat autònoma.
Aquest programa s’aplica a totes les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, amb l’excepció del País Basc i Navarra, que, pel seu règim foral, desenvolupen els seus propis programes d’ajut dins el seu àmbit territorial.
